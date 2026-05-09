NW200, Supertwin2: Jeremy McWilliams kann auch mit 62 Jahren gewinnen

Bis auf das erste Rennen der Klasse Supertwin/Sportbike, das er gewonnen hat, ist das diesjährige North West 200 für Peter Hickman nicht nach Wunsch verlaufen. Auf seiner kleinen Yamaha muss er sich zum zweiten Mal gegen NW200-Rekordsieger Alastair Seeley und dem mittlerweile 62-jährigen Evergreen Jeremy McWilliams durchsetzen, wenn er sich wieder den Lorbeerkranz umhängen lassen will.

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McWilliams, Hickman, Seeley und Paul Jordan, den seine Aufholjagd im ersten Lauf nach einem Verbremser noch an die vierte Stelle gebracht hat, versuchen, sich vom Rest des Feldes abzusetzen, wobei McWilliams den Vorteil einer höheren Endgeschwindigkeit seines Motorrades auszunützen weiß. Beim verzweifelten Versuch den Anschluss zu halten, gerät Jordan neben die Strecke und muss glücklich sein, nicht zu stürzen.

Nach zwei von vier Runden liegt McWilliams beinahe 2,5 Sekunden vor Jordan, der Hickman im Schlepptau hat. Mit weiteren zwei Sekunden zurück, hat sich Seeley aus der Entscheidung um den Sieg abgemeldet. Er muss seine Hoffnungen auf den 30. Sieg auf das nächste Jahr verschieben. Der Schweizer Mauro Poncini muss hart gegen den Italiener Andrea Majola und den Briten Dominic Herbertson um eine Top-10-Platzierung kämpfen.

McWilliams hat Riesenglück als er am Beginn des letzten Umlaufs auf die Kerbs kommt. Mit seiner Erfahrung übersteht er ohne Sturz die Moto-ross-Einlage. Gerade als er den zweiten Platz von Jordan übernommen hat, verweigert das Motorrad von Hickman den Dienst und er rollt aus. Ohne in der Schlussrunde gefordert zu sein, fährt der Nordire einem sicheren Sieg vor seinen Landsmännern Jordan und Seeley entgegen. Poncini sieht die Zielflagge an der elften Stelle.

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Pl. Name Mot. Rdn. Zeit 1 Wally Jacobs (NL) Aprilia 9 19:15,545 min. 2 Jamie Williams (GB) Aprilia 9 19:25,008 3 Elias van Roekel (NL)* Aprilia 9 19:39,830 4 Thomas Wendel (D) Yamaha 9 20:20,791 5 Wes Kleinfeld (NL)* Aprilia 9 20:25,934 6 Alexandre Dumoutier (B) Aprilia 9 21:12,417 7 Enzo Ljubisavlievic (F) Kawasaki 9 21:24,899 8 Mike Ceuppers (B) Aprilia 8 19:57,876 * Gastfahrer