Peter Hickman ist neben Michael Dunlop und Dean Harrison ohne Zweifel einer der schnellsten Road Racer dieser Tage, der sich längst bei allen vier wichtigen internationalen Straßenrennen, dem North West 200, der Tourist Trophy, dem Ulster Grand Prix und dem Macau Grand Prix, in die Siegerliste eintragen konnte.

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Die heurige Saison verlief allerdings nicht ganz nach dem Geschmack des siegverwöhnten Briten. Nur beim NW200 durfte er nach dem ersten Supertwin-Rennen auf die oberste Stufe des Siegespodests steigen. Bei der TT musste er sich sowohl im Superbike-Rennen, als auch in der Senior-TT Harrison geschlagen geben und in den Supersport-Läufen gab es für ihn zweimal den dritten Platz.

Beim Macau Motorcycle Grand Prix, der im November alljährlich den Abschluss der Straßenrennsaison bildet, zeigte Hickman seine besondere Klasse. Der BMW-Pilot führte in jeder Session die Zeitentabelle an und auch im Rennen gab er sich keine Blöße und lieferte eine fehlerlose Fahrt ab, die mit seinem fünften Sieg belohnt wurde.

Peter Hickman stürmt den Gegnern auf und davon Foto: GCS Peter Hickman stürmt den Gegnern auf und davon © GCS

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Obwohl er von der Konkurrenz nicht wirklich gefordert wurde und bei Halbzeit bereits einen großen Vorsprung auf seine Verfolger hatte, wollte sich Hickman nicht damit begnügen, gemütlich Richtung Zielflagge zu «cruisen». Bei seiner Siegesfahrt blieb er drei Runden in Folge deutlich unter dem seit 16 Jahren von Stuart Easton gehaltenen Rundenrekord. Am Ende der siebenten Runde blieben die Zeiger der Stoppuhr bei 2:22,697 Minuten stehen.

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«Rundenrekorde werden immer irgendwann gebrochen. In der Vergangenheit waren wir bereits des Öfteren knapp daran, den Uralt-Rekord von Stuart aus dem Jahr 2010 zu knacken, dieses Mal hat es endlich geklappt», freute sich der neue Rundenrekordhalter.

«2017 bin ich eine 2:23,8 gefahren, was bis jetzt meine persönlich schnellste Runde hier gewesen ist. Dass ich nun drei Runden hintereinander Zeiten im 2:22er-Bereich fahren konnte, zeigt, wie stark wir momentan aufgestellt sind. Ich habe mich auf dem Motorrad so gut gefühlt wie seit der Tourist Trophy 2025 nicht mehr und das, obwohl ich seit Juli nicht mehr auf einem Superbike gesessen bin», unterstrich Hickman nochmals seine Leistung.

Ergebnis Macau Motorcycle Grand Prix, 21.11.2026

Pl. Fahrer Motorrad Rdn. Zeit 1. Peter Hickman (GB) BMW 11 26:38.172 2. Marcus Simpson (GBM) BMW 11 27:16.263 3. Paul Jordan (GB) Honda 11 27:22.996 4. Maurizio Bottalico (I) BMW 11 27:35.820 5. Kevin Keyes (IRL) Honda 11 27:41.941 6. Mark Hewitt (GB) BMW 11 28:00.898 7. Eddy Ferre (F) Honda 11 28:13.733 8. Michael Evans (GBM) Honda 11 28:17.024 9. Amalric Blanc (F) Honda 11 28:19.121 10. Sam West (GB) BMW 11 28:35.449 11. Florian Astner (A) BMW 11 28:39.428 12. Dean McMaster (GB) Kawasaki 11 28:41.862 13. Fedrik Matthys (B) BMW 11 28:46.527 14. Martin Morris (GB) Honda 11 28:48.341 15. Olivier Lupberger (CH) Yamaha 10 26:39.226 16. Aaron Spence (GB) Honda 10 27:23.903 DNF Julian Trummer (A) BMW DNF Rob Hodson (GB) Honda DNF Timothee Monot (F) Yamaha DNS Phil Crowe (GB) BMW

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