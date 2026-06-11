Rückkehr der Gespanne zur Tourist Trophy: Anmerkungen und Ideen erwünscht

Bekanntlich führte der Trainingsunfall von Ryan und Callum Crowe dazu, dass die beiden Rennen der Seitenwagen sehr zum Ärger vieler Zuschauer bei der Tourist Trophy aus dem Programm gestrichen wurden. Ihr Überschlag erinnerte frappant an den ähnlich verlaufenden Sturz von Pete Founds/Jevan Walmsley. Dass die Zwischenfälle keine Menschenleben forderten, die Teams sogar vergleichsweise glimpflich davonkamen, grenzt an ein Wunder.

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Die Veranstalter sehen den diesjährigen Ausschluss allerdings nur als Zwischenlösung bis die Ursache der Unfälle endgültig geklärt und eine Lösung gefunden worden ist, wie Rennleiter Gary Thompson betont: «Die Entscheidung, die Sidecar-Klasse während der diesjährigen Veranstaltung auszusetzen, wurde nicht leichtfertig getroffen. Die Gespanne blicken auf eine lange und bedeutende Geschichte bei der zurück und werden von Teilnehmern, Teams, Offiziellen und Fans gleichermaßen geschätzt.»

«Diese Überprüfung ist jedoch nicht ausschließlich eine Reaktion auf die Ereignisse dieses Jahres. Sie wird die Seitenwagen-Klasse über einen längeren Zeitraum hinweg betrachten, einschließlich technischer Entwicklungen, Unfalldaten und ihrer langfristigen Nachhaltigkeit im Rahmen der Isle of Man TT», so der erfahrene Brite, der die Geschicke der Tourist Trophy seit Jahren umsichtig begleitet.

«Diese Überprüfung wird eine Vielzahl von Faktoren untersuchen. Wir sind daran interessiert, von allen zu hören, die ein Interesse an diesem Sport haben. Neben den eingereichten Belegen werden verschiedene relevante Datensätze ausgewertet, um sicherzustellen, dass alle Schlussfolgerungen und Empfehlungen sowohl auf Erfahrungen als auch auf objektiven Belegen beruhen.»

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«Wir verpflichten uns, dafür zu sorgen, dass der Prozess offen, ausgewogen und evidenzbasiert ist. Die Isle of Man TT hat sich im Laufe ihrer Geschichte kontinuierlich weiterentwickelt, und es ist wichtig, dass wir diese Überprüfung im gleichen Sinne angehen», versichert Thompson.

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen

Durchführbarkeit von Seitenwagen-Rennen wird überprüft

Die Organisation der Tourist Trophy hat heute die Einleitung einer Überprüfung für die Seitenwagen-Klasse bekannt gegeben. Sie wird die Durchführbarkeit und Nachhaltigkeit von Gespann-Wettbewerben bei der Isle of Man TT untersuchen, indem eine Reihe sportlicher, technischer und betrieblicher Faktoren geprüft werden.

Sie wird von einer Reihe von Fachgremien unterstützt, die Fachwissen und Beratung in verschiedenen Bereichen bereitstellen, darunter technische Vorschriften, Rennorganisation und Vertretung der Teilnehmer. Im Rahmen dieses Prozesses sind schriftliche Stellungnahmen von Teilnehmern, Teams, Offiziellen, Branchenvertretern, Zuschauern und allen anderen interessierten Parteien erwünscht. Schriftliche Stellungnahmen sind zu richten an: iomttraces@gov.im. Die Frist für die Einreichung endet am 30. Juni 2026 um Mitternacht.

Die Überprüfung wird alle eingegangenen Rückmeldungen und Informationen berücksichtigen und eine detaillierte Auswertung einer Reihe relevanter Datensätze vornehmen, darunter historische und prognostizierte Teilnehmerzahlen, Daten zu Zwischenfällen, betriebliche Überlegungen sowie weitergehende Indikatoren zur Nachhaltigkeit der Klasse.

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Ein Abschlussbericht wird bis Ende Juli 2026 fertiggestellt und veröffentlicht.