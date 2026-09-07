Scarborough: Respektables Comeback von Davey Todd, Dean Harrison sahnt ab

Das 80-Jahr-Jubiläum des Gold-Cup-Meetings in Scarborough ließen sich einige der Road-Racing-Asse nicht entgehen. Neben den mehrfachen Tourist-Trophy-Siegern Peter Hickman und Dean Harrison, den Classic-TT-Gewinnern Shaun Anderson, Rob Hodson und Mike Browne dem vierfachen Manx-Grand-Prix-Sieger Johnny Stewart hatte auch Davey Todd - er war im Vorjahr eine der dominierenden Erscheinungen im Straßenrennsport - seine Nennung abgegeben.

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Für den 30-jährigen Briten war es die erste Rennteilnahme seit seinem verhängnisvollen Sturz beim Training zum Daytona 200, bei dem er sich unter anderem schwerste Beinverletzungen zugezogen hatte. Sowohl beim North West 200, als auch bei der Tourist Trophy verweigerten ihm die Rennärzte die Freigabe für die Rennen. Bei Englands einzigem Straßenrennen auf dem Oliver´s Mount schaffte er die Fitnessprüfung mit Bravour.

Das erste Rennen der Klasse Supersport - für Superbike-Motorräder wurde die 3,911 Kilometer lange Strecke mit zwei engen Spitzkehren als nicht mehr zeitgemäß eingestuft - beendete Todd hinter den Erwartungen an der neunten Stelle. Danach kam er deutlich besser in Schwung und lieferte mit drei fünften Rängen durchaus respektable Ergebnisse ab. Im Hauptrennen, dem «Visit North Yorkshire Gold Cup» sah er dagegen keine Zielflagge.

Als großer Abräumer der Veranstaltung erwies sich Dean Harrison. Der Brite, der dieses Jahr bei der Tourist Trophy zweimal triumphierte, holte sich nicht nur alle vier Supersport-Rennen, auch den Gold Cup holte sich der Honda-Werksfahrer in überzeugender Manier vor Browne, Hickman, Hodson und Stewart. Harrison, der seit 2023 nicht mehr in Scarborough an den Start gegangen war, hält auf dieser Strecke nun bei unglaublichen 116 Siegen.

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