Schatten über Tourist Trophy: Alan Oversby (68) stirbt bei Pre-TT

In den Tagen bevor bei der Tourist Trophy das Training beginnt, finden auf dem Billown Circuit im Süden der Isle of Man die Pre-TT Road Races statt. Am zweiten Tag kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall, der zum Abbruch des Rennens führte. Am späten Abend erklärte der Veranstalter, dass der verunglückte Fahrer den Unfall nicht überlebt hat.

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«Der Veranstalter der Southern 100 Road Races muss mit großem Bedauern bestätigen, dass Alan Oversby (68) aus Bolton-Le-Sands heute bei einem Zwischenfall während des 400-ccm-Rennens im Rahmen der Pre-TT Classic Road Races ums Leben gekommen ist. Der Unfall ereignete sich in der zweiten Runde des Rennens auf der Anfahrt nach Ballakeighan.»

«Alan war ein erfahrener Teilnehmer der Pre-TT Classic Road Races, der 2005 zum ersten Mal an den Start ging und 2006 seinen ersten Sieg errang. Insgesamt erzielte Alan 16 Siege, darunter zwei am heutigen Tag. Southern 100 Road Races spricht Alans Frau Julie, seiner Familie, seinem Team und seinen Freunden sein tiefstes Beileid aus.»