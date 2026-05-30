Schlechtwetterfront zwingt Rennleitung zur Absage des Superstock-Rennens

«Schöne Grüße von einer recht kühlen und nebeligen Isle Of Man! Wie es aussieht hat uns jetzt das bombastische Wetter der letzten Tage leider verlassen und wir haben wieder das übliche Inselwetter. Das Rennen wurde Stand 11.00 Uhr wieder nach hinten verschoben und sollte um 13.00 Uhr starten. Mal schauen, wir sind auf einen langen Tag eingestellt», postete Julian Trummer gegen Mittag.

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Der 35-jährige Österreicher, der im Training für das heute angesetzte Rennen der Klasse Superstock auf der Smith Racing BMW im Training den beachtlichen 16. Platz belegt hatte und topmotiviert dem Start entgegensah, sollte mit seiner Vermutung nicht recht behalten, denn die Rennleitung entschloss sich nach zweimaligem Verschieben, für den heutigen Tag alle weiteren Rennaktivitäten abzusagen.

«Aufgrund tiefer Bewölkung und sich verschlechternder Wetterbedingungen rund um die Rennstrecke wird heute kein Rennen stattfinden können. Ein aktualisierter Zeitplan wird zu gegebener Zeit veröffentlicht», lautete das kurze Statement des Veranstalters.

Man darf gespannt sein, wie es mit dem Programm der Rennwoche der Tourist Trophy weitergeht, denn bereits vor Tagen hatten die Meteorologen vom offiziellen Wetterdienst auf der Isle of Man, dem «Ronaldsway Met Office», angekündigt, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass es während der gesamten Rennwoche Phasen mit ziemlich starkem Wind und Regen geben wird.

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