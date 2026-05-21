Seitenwagen-TT: Durch Regeländerung soll Feld enger zusammenrücken

Dave Molyneux ist noch immer der erfolgreichste Gespann-Pilot, den die Tourist Trophy gesehen hat. Der Manxman gewann zwischen 1989 und 2014 unglaubliche 17 Rennen. Mit 60 Jahren verkündete er 2024 nach seinem dritten Platz im zweiten Seitenwagen-Rennen seinen Rücktritt. Aber nicht nur als Fahrer, auch als Konstrukteur konnte er sich einen Namen machen. Nach Rücksprache mit ihm wurde das fast 30 Jahre weitgehend unverändert gebliebene Reglement überarbeitet.

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Eine gravierende Änderung betrifft das Antriebsaggregat, egal ob getunt oder nicht. Ab diesem Jahr wird der Querschnitt auf der Einlassseite eines Vierzylinder-Motors auf 27,5 Millimeter limitiert. Die Idee dahinter, der Luftstrom in den Verbrennungsraum soll reduziert und damit die Leistung und in weiterer Folge die Geschwindigkeiten der dreirädrigen Geschosse verringert werden. Die Hoffnung ist auch, dass das gesamte Feld wieder enger zusammenrückt.

Jede dieser Platten, die ein Team vor der Veranstaltung bekommt, ist mit einer Seriennummer versehen. Diese wird bei jeder technischen Abnahme überprüft, um sicherzustellen, dass keine Änderungen daran vorgenommen wurden.

Wiggert Kranenburg/Kevin Kölsch Foto: Ben McCook Wiggert Kranenburg/Kevin Kölsch © Ben McCook

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Das Team «Flying Dutchmen» mit dem Niederländer Wiggert Kranenburg und dem deutschen Kevin Kölsch hatte bei den Frühjahrstest in Val de Vienne bereits die Gelegenheit, den Restriktor zu testen. «Die Zeiten waren nur etwa eine Sekunde langsamer. Man muss jetzt noch runder fahren und früher schalten. Weil die Drehzahl nicht mehr so hoch ist, sollte es auch der Standfestigkeit dienen», erklärt Seitenwageninsider Eckart Rösinger.