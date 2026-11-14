Nächste Woche soll das neue Reglement der Seitenwagen-TT besprochen werden

Die unmissverständliche Reaktion von mehreren Seitenwagen-Teams auf die späte Veröffentlichung des vollständigen technischen Reglements für die Tourist Trophy, bei der sie darauf hinwiesen, dass sie sich die notwendigen Änderungen an ihren Gespannen schlicht nicht leisten können und ein Start bei der TT nicht in Frage kommt, hat die Organisatoren dazu bewogen, auf die Aktiven zuzugehen.

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«Nach der Veröffentlichung des technischen Reglements für die Seitenwagen-Klasse 2027 am vergangenen Mittwoch ist uns bewusst, dass zahlreiche Fahrer, Beifahrer und Teams Bedenken hinsichtlich der praktischen und finanziellen Auswirkungen der Änderungen geäußert haben», zeigen sich die Verantwortlichen für die Regeländerungen einsichtig.

«Das neue Reglement ist Teil einer dreijährigen Verpflichtung, eine sichere, wettbewerbsfähige und nachhaltige Zukunft für den Seitenwagensport bei der Isle of Man TT zu schaffen. Diese wurde im September im Anschluss an die Überprüfung der Zukunftsfähigkeit der Seitenwagenklasse («Sidecar Sustainability Review») bekannt gegeben.»

«Um es klarzustellen: Die Seitenwagen werden auch bei der Tourist Trophy 2027, 2028 sowie 2029 antreten. Bei jeder Veranstaltung sind jeweils zwei Läufe vorgesehen. Bis dahin erwarten wir, dass sich die Teilnehmerzahlen auf einem Niveau stabilisieren, das den langfristigen Fortbestand der Klasse sichert.»

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«Wir sind uns bewusst, dass die Umstellung für die derzeit aktiven Teilnehmer eine erhebliche Herausforderung darstellt, und nehmen die Rückmeldungen sehr ernst», heißt es im Statement weiter.

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«Für Montag, dem 16. November, ist ein Treffen der zuständigen Vertreter aus den Bereichen Sport, Technik und Veranstaltungsorganisation angesetzt, um die direkt bei uns eingegangenen Rückmeldungen zu besprechen. Dabei sollen auch mögliche Anpassungen einzelner technischer Vorschriften sowie kurz- und mittelfristige Übergangsregelungen geprüft werden, die den Teilnehmern helfen könnten, sich an das neue Reglement anzupassen.»

Grundsätzliche Ausrichtung des neuen technischen Reglements ist nicht Gegenstand der Überprüfung

«Zur Klarstellung: Die grundsätzliche Ausrichtung des neuen technischen Reglements, einschließlich der Motorenspezifikation und der einheitlichen elektronischen Steuerungssysteme, steht bereits fest und wird nicht Gegenstand dieser Überprüfung sein. Unser Schwerpunkt liegt darauf, herauszufinden, wo praktische Flexibilität möglich ist, ohne dabei die grundlegenden Ziele der Änderungen hinsichtlich Sicherheit, Leistungskontrolle und langfristiger Nachhaltigkeit zu gefährden.»

«Parallel dazu wird derzeit ein finanzielles Unterstützungspaket entwickelt, das speziell jenen Teilnehmern helfen soll, die sich dazu verpflichten, die Umstellung für 2027 vorzunehmen. Weitere Einzelheiten werden bekannt gegeben, sobald die entsprechenden Regelungen endgültig festgelegt sind.»

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«Unser Ziel bleibt es, die mit dem neuen Reglement angestrebten technischen und sicherheitsrelevanten Verbesserungen umzusetzen und gleichzeitig sicherzustellen, dass der Übergang so konstruktiv und praxisnah wie möglich gestaltet wird.»

«Wir gehen davon aus, dass wir am Mittwoch, den 18. November, nach dem Treffen am Montag weitere Informationen bekannt geben können. Wir bleiben unserem Ziel verpflichtet, gemeinsam mit den Fahrern, Beifahrern und Teams eine starke und langfristig gesicherte Zukunft für den Seitenwagensport bei der Isle of Man TT zu schaffen.»

Viele der Aktiven und Teamverantwortlichen kommt dieser Schritt allerdings zu spät. Aus ihrer Sicht hätte man vor Monaten auf sie zugehen und ihre Vorschläge zumindest anhören sollen. So wurden vor allem die kleineren Teams, die eine Teilnahme an der Tourist Trophy ohnedies ein finanzieller Balanceakt ist, im Regen stehengelassen.