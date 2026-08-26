Senior Classic TT: Protest hätte beinahe Sieg von Michael Dunlop gefährdet

Obwohl er mit 36 Siegen bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man mehr als eindrücklich gezeigt hat, dass er auf dem Snaefell Mountain Course der «Herr im Haus» ist, wollte offensichtlich ein Konkurrent nicht glauben, dass es bei seinem Triumph bei der Formula One Classic TT, bei dem er den Rundenrekord von Bruce Anstey pulverisiert hatte, mit rechten Dingen zugegangen ist.

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Weil gegen das Team Classic Suzuki Protest eingelegt wurde, musste der Motor seiner Maschine ausgebaut und zerlegt werden. Weil danach Eile geboten war, das Motorrad wieder rechtzeitig für die nur zwei Tage später stattfindende Senior Classic TT einsatzfähig zu machen, passierte beim schnellen Zusammenbau ein Fehler, der im Rennen Ölverlust nach sich zog.

«Die meiste Zeit musste ich mich darauf konzentrieren, nicht von der Fußraste zu rutschen, das hat mich zwei Runden lang nervös gemacht», erzählte der 37-jährige Nordire aus Ballymoney beim Siegerinterview gegenüber Manx Radio nachdem er den auf der Isle of Man lebenden Briten Jamie Coward und den Lokalmatador Nathan Harrison auf die Plätze verwiesen hatte.

«Das Motorrad ist die ganze Zeit perfekt gelaufen. Die Mechaniker haben die gesamte Woche hervorragende Arbeit geleistet, deshalb freut es mich besonders, dass ich es ihnen mit einem Doppelsieg danken konnte und das macht mich extrem glücklich.»

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Ergebnis Formula One Classic TT, Isle of Man, 23.08.2026

1. Michael Dunlop (GB), 3 Runden in 53:32,950 min. 2. Jamie Coward (GB), Kawasaki, 20,579 sec zur. 3. Mike Browne (IRL), Kawasaki, +27,524 sec. 4. Nathan Harrison (GBM), Kawasaki. 5. David Johnson (AUS), Kawasaki, 6. Michael Sweeney (IRL), Kawasaki. 7. Julian Trummer (A), Kawasaki. 8. Joe Yeardsley (GB), Kawasaki.

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Ergebnis Senior Classic TT, Isle of Man, 25.08.2026

1. Michael Dunlop (GB), Suzuki, 4 Runden in 1:11:47,331 min. 2. Jamie Coward (GB), Kawasaki, 11,680 sec zur. 3. Nathan Harrison (GBM), Kawasaki, +45,636 sec. 4. Shaun Anderson (GB), Suzuki. 5. Joe Yeardsley (GBM), Kawasaki. 6. Michael Sweeney (IRL), Kawasaki. 7. Paul Williams (GB), Kawasaki. 8. Joey Thompson (GB), Suzuki. 9. Ryan Whitehall (GB), Yamaha. 10.Kevin Keys (GB), Kawasaki. Ferner: Julian Trummer (A), Kawasaki, DNF.