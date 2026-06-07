So wenige TT-Rennen wie noch nie, Terminänderung zwingend erforderlich?

Fahrer, Teams, Streckenposten und Fans sind es bei der Tourist Trophy schon gewohnt, dass in den 14 Tagen der Veranstaltung das Rennprogramm nicht so durchgezogen werden kann, wie es von den Organisatoren geplant wurde. Aber selbst der erfahrene Rennleiter Gary Thompson räumte ein, dass dieses Jahr die Abwicklung des Events im Bezug auf das Wetter eine der größten Herausforderungen war, die er sich je stellen musste.

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Nach einer überwiegend von Sonnenschein und hohen Temperaturen geprägten Trainingswoche stellte sich das Wettergeschehen auf der Isle of Man komplett um. Aus dem Westen zog eine Regenfront nach der anderen über das kleine zwischen Irland und Großbritannien gelegene Eiland. Nebel tat sein Übriges, dass an den Start eines das auch ohne schlechte Sicht und nassen Asphalt gefährlichen Rennens nicht zu denken war.

Schon im Vorjahr konnte die Senior-TT wegen Regens nicht ausgetragen werden, aber dieses Jahr war es besonders schlimm. Von den zehn Rennen wurden lediglich vier ordnungsgemäß mit der karierten Flagge beendet werden. Die Senior-TT wurde in der zweiten Runde abgebrochen und danach trotz zu geringer Renndistanz gewertet. Die beiden Läufe der Seitenwagen wurden nach dem Trainingsunfall von Ryan und Callum Crowe aus dem Programm gekippt.

Angesichts der Tatsache, dass die Wetterunbilden nicht zum ersten Mal eintraten und alle Beteiligten vor harte Geduldsproben stellten, müssen sich die Verantwortlichen die Frage gefallen lassen, warum man auf dem Termin Ende Mai/Anfang Juni beharrt. Die Aktiven und Teams investieren zwölf Monate viel Zeit und Geld für den Höhepunkt der Straßenrennsaison, nur um total frustriert und mit leeren Händen die Heimreise antreten zu müssen.

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Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt oder der Termintausch mit dem Manx Grand Prix, der Ende August/Anfang September gemeinsam mit der Classic TT ausgetragen wird, sollte von den Verantwortlichen zumindest in Betracht gezogen werden, denn so wie heuer kann es auf alle Fälle nicht weitergehen, noch dazu, wenn nach dem Film und der Serie von Brad Pitt und Channing Tatum über die Tourist Trophy mit einem erhöhten Zuschaueransturm zu rechnen sein wird.