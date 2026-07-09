Southern 100: Harrison räumt ab, Trummer mit vielversprechendem Debüt

Seit Dean Harrison mit seiner Familie auf die Isle of Man gezogen ist, gibt es für den Briten kein Halten mehr. Schon im Vorjahr nützte der zweifache Familienvater den neu gewonnen Heimvorteil in zwei Siege bei der Tourist Trophy um. Auch dieses Jahr zeigte der Honda-Werkspilot im Superbike-Rennen und der Senior-TT, wer in den großen Klassen der Herr im Haus ist.

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Nachdem er am Mittwoch beim Southern 100 bereits beide Superbike-Rennen für sich entschieden und den alten Rundenrekord pulverisiert hatte, legte der Honda-Pilot am Donnerstag nochmals nach. Auch den dritten Lauf beendete Harrison an der ersten Stelle. Allerdings fand er in Peter Hickman einen Gegner, dessen Angriffe er sich bis zur Ziellinie erwehren musste.

Beim abschließenden Solo Championship Rennen über neun Runden auf dem 6,84 Kilometer langen Billown Circuit war abermals Hickman sein schärfster Konkurrent, der ihn zur Höchstleitung trieb. Mit 2:10,032 min. pulverisierter er seinen eigenen Rekord, den er nur wenige Stunden zuvor aufgestellt hatte. Hickman hatte dem nichts entgegenzusetzen und musste sich mit Rang 2 abfinden.

Keine Rolle spielte dieses Mal Michael Dunlop. Der 33-fache TT-Sieger aus Nordirland blieb mit zwei fünften Plätzen und ebenso vielen Ausfällen deutlich unter den Erwartungen.

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Gut lief es hingegen für Julian Trummer. Bei seiner Premiere auf dem anspruchsvollen Kurs mit vielen blinden Ecken konnten sich seine Platzierungen durchaus sehen lassen. Die angestrebten Top-10-Ergebnisse blieben dem Österreicher zwar knapp verwehrt, vor allem auch deshalb, weil die enge Strecke nicht viele Möglichkeiten zum gefahrlosen Überholen bietet.

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen

Ergebnisse, Souther 100

Superbike, 1. Rennen: 1. Dean Harrison (GB), Honda, 7 Runden in 15:35,805 min. 2. Nathan Harrison (GBM), Honda, 10,273 sec zur. 3. Peter Hickman (GB), BMW, +11,351 sec. 4. Paul Jordan (GB), Honda). 5. Joe Yeardsley (GBM), Honda. 6. Dominic Herbertson (GB), BMW. Ferner: 12. Julian Trummer (A), BMW. Schnellste Runde: D. Harrison in 2:12,174 min. (Rundenrekord).

Superbike 2: 1. D. Harrison, 7 Runden in 15:33,637 min. 2. Mike Browne (IRL), Honda, 8,171 sec zur. 3. N. Harrison, +11,659 sec. 4. Jordan. 5. Yeardsley. 6. Hickman. Ferner: 19. Trummer. Schnellste Runde: D. Harrison in 2:10,994 min. (Rundenrekord).

Superbike 3: 1. D. Harrison, 7 Runden in 15:32,277 min. 2. Hickman, 0,942 sec zur. 3. Browne, +2,428 sec. 4. N. Harrison. 5. Michael Dunlop (GB), Honda. 6. Yeardsley. Ferner: 12. Trummer. Schnellste Runde: D. Harrison in 2:10,885 min. (Rundenrekord).

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Solo Championship: 1. D. Harrison, 9 Runden in 19:42,132 min. 2. Hickman, 6,910 sec zur. 3. Browne, 18,559 sec. 4. N. Harrison. 5. Dunlop. 6. Jordan. Ferner: 12. Trummer. Schnellste Runde: D. Harrison in 2:10,032 min. (Rundenrekord).

Supersport 1: 1. Browne, Yamaha, 7 Runden in 16:22,308 min. 2. Jordan, Ducati, 5,444 sec zur. 3. Dominic Herbertson (GB), Triumph, +9,356 sec. 4. N. Harrison, Honda. 5. Yeardsley, Suzuki. 6. Hickman, Triumph. Ferner: 14. Trummer, Triumph. Schnellste Runde: Browne in 2:18,694 min.

Supersport 2: 1. Browne, 7 Runden in 16:15,940 min. 2. Jordan, 2,997 sec zur. 3. Herbertson, +6,566 sec. 4. N. Harrison. 5. Yeardsley. 6. Hickman. Ferner: 12. Trummer. Schnellste Runde: Browne in 2:17,472 min.

Supersport 3: 1. Yeardsley, 7 Runden in 16:18,299 min. 2. Jordan, 0,049 sec zur. 3. Browne, +0,169 sec. 4. Hickman. 5. Herbertson. 6. Michael Sweeney (IRL), Yamaha. Ferner: 11. Trummer. Schnellste Runde: Jordan in 2:17,754 min.

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