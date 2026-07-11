Southern 100: Peter Hickman überzeugt bei seinem Debüt mit Top-3-Resultaten

So hatte man die Isle of Man selten gesehen. Bei der Tourist Trophy mussten Anfang Juni einige Trainings und Rennen wegen Regens, tiefer Wolken und schlechter Sicht gestrichen werden. Beim Southern 100 fanden die Teilnehmer, darunter die derzeit besten Road Racer, auf dem kleinen Eiland zwischen Irland und Großbritannien perfekte Bedingungen vor.

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Obwohl die Fahrzeit im Training mit kurzen zwölfminütigen Sessions für Neulinge zu kurz war, fand Peter Hickman bei seinem mit Spannung erwarteten Debüt auf dem 6,84 Kilometer langen Billown-Kurs schnell den richtigen Umgang mit der anspruchsvollen Strecke und sicherte sich durch starke Leistungen gute Startplätze für die Rennen.

Am Mittwochabend fand das erste Superbike-Rennen über sieben Runden statt. Dank eines guten Starts konnte der 39-jährige BMW-Pilot mit einem hervorragenden dritten Platz aufzeigen. Mit einem Rundenschnitt von auf 185,071 km/h knöpfte er ausgerechnet seinem derzeit verletzten 8TEN-Racing-Teamkollegen Davey Tood die Ehre des schnellsten Newcomers ab.

Beim zweiten Superbike-Rennen am Donnerstagvormittag gelang Hickman ein optimaler Start, mit dem er sich an die Spitze setzen konnte. Mit Dean Harrison und Mike Browne im Schlepptau sah es lange nach einem Premierensieg des großgewachsenen Engländers aus, doch knapp vor Ende fand Harrison doch noch einen Weg an seinem Landsmann vorbei.

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Nur Dean Harrison war Schneller

Auch im abschließenden «Southern 100 Solo Championship»-Rennen lautete das Duell um den Sieg Harrison gegen Hickman. Der Honda-Fahrer musste über die gesamte Renndistanz von neun Runden alle Register - mehrmalige Verbesserung des eigenen Rundenrekords inklusive - ziehen, um Hickman ein weiteres Mal knapp hinter sich zu lassen.

Neben den Superbike-Rennen bestritt Hickman drei Supersport-Rennen und belegte in den ersten beiden jeweils den sechsten Platz. Das Beste kam zum Schluss, als er sich mit Browne, Paul Jordan und Joe Yeardsley einen epischen Kampf lieferte. Am Zielstrich trennte das Quartett weniger als eine Sekunde, wobei Hickman auf dem vierten Platz landete.

«Es war eine großartige Woche, ich hätte mir nichts Besseres wünschen oder erhoffen können! Die Motorräder haben bestens funktioniert, das Team hat perfekt gearbeitet und die Sonne hat die ganze Woche für gute Bedingungen gesorgt, es gibt also jede Menge Gründe, sich zu freuen», fasste der 14-fache Tourist-Trophy-Sieger seine Southern-100-Premiere zusammen.

«Ich hatte vor der Veranstaltung keine Erwartungen, aber bei meinem Debüt Rennen angeführt und Podiumsplätze geholt zu haben sowie der drittschnellste Fahrer und der schnellste Neuling aller Zeiten zu werden, ist ein ziemlich cooles Gefühl. Dean war in absoluter Topform, ich bin mehr als zufrieden mit meinen Resultaten und freue mich auf 2027.»

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Ergebnis, Southern 100, Superbike, 1. Rennen: 1. Dean Harrison (GB), Honda, 7 Runden in 15:35,805 min. 2. Nathan Harrison (GBM), Honda, 10,273 sec zur. 3. Peter Hickman (GB), BMW, +11,351 sec. 4. Paul Jordan (GB), Honda. 5. Joe Yeardsley (GBM), Honda. 6. Dominic Herbertson (GB), BMW. Ferner: 12. Julian Trummer (A), BMW. Schnellste Runde: D. Harrison in 2:12,174 min. (Rundenrekord).

Ergebnis, Southern 100, Superbike 2: 1. D. Harrison, 7 Runden in 15:33,637 min. 2. Mike Browne (IRL), Honda, 8,171 sec zur. 3. N. Harrison, +11,659 sec. 4. Jordan. 5. Yeardsley. 6. Hickman. Ferner: 19. Trummer. Schnellste Runde: D. Harrison in 2:10,994 min. (Rundenrekord).

Ergebnis, Southern 100, Superbike 3: 1. D. Harrison, 7 Runden in 15:32,277 min. 2. Hickman, 0,942 sec zur. 3. Browne, +2,428 sec. 4. N. Harrison. 5. Michael Dunlop (GB), Honda. 6. Yeardsley. Ferner: 12. Trummer. Schnellste Runde: D. Harrison in 2:10,885 min. (Rundenrekord).

Ergebnis, Southern 100, Solo Championship: 1. D. Harrison, 9 Runden in 19:42,132 min. 2. Hickman, 6,910 sec zur. 3. Browne, 18,559 sec. 4. N. Harrison. 5. Dunlop. 6. Jordan. Ferner: 12. Trummer. Schnellste Runde: D. Harrison in 2:10,032 min. (Rundenrekord).

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Ergebnis, Southern 100, Supersport 1: 1. Browne, Yamaha, 7 Runden in 16:22,308 min. 2. Jordan, Ducati, 5,444 sec zur. 3. Dominic Herbertson (GB), Triumph, +9,356 sec. 4. N. Harrison, Honda. 5. Yeardsley, Suzuki. 6. Hickman, Triumph. Ferner: 14. Trummer, Triumph. Schnellste Runde: Browne in 2:18,694 min.

Ergebnis, Southern 100, Supersport 2: 1. Browne, 7 Runden in 16:15,940 min. 2. Jordan, 2,997 sec zur. 3. Herbertson, +6,566 sec. 4. N. Harrison. 5. Yeardsley. 6. Hickman. Ferner: 12. Trummer. Schnellste Runde: Browne in 2:17,472 min.

Ergebnis, Southern 100, Supersport 3: 1. Yeardsley, 7 Runden in 16:18,299 min. 2. Jordan, 0,049 sec zur. 3. Browne, +0,169 sec. 4. Hickman. 5. Herbertson. 6. Michael Sweeney (IRL), Yamaha. Ferner: 11. Trummer. Schnellste Runde: Jordan in 2:17,754 min.