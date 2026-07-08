Southern 100, SBK 1: Harrison vor Harrison und Hickman, Trummer auf Rang 12

Nicht nur die Tourist Trophy und die Classic TT lockt die Road-Racing-Asse auf die Isle of Man. Alles, was Rang und Namen hat, schrieb sich dieses Jahr beim Southern 100 in die Nennlisten ein. Neben den Lokalmatadoren Nathan Harrison, Conor Cummins, Marcus Simpson oder Joe Yeardsley wollten sich auch Michael Dunlop, Dean Harrison und als Newcomer Peter Hickman sowie Julian Trummer diese Veranstaltung nicht entgehen lassen.

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Im Zeittraining konnte Dean Harrison mit 2:13,402 Minuten auf dem 6,84 Kilometer langen Billown Circuit nahe Castletown eine Richtmarke setzen, an der seine Konkurrenten scheiterten. Sein Namensvetter Nathan Harrison und Dunlop vervollständigten die erste Startreihe. Mike Browne, Hickman und Paul Jordan reihten sich dahinter ein. Trummer (Smith Racing) ging von der 14. Startposition ins erste Superbike-Rennen.

Harrison gelang es die Pole-Position in eine frühe Führung umzumünzen. Bereits in der ersten von sieben Runden konnte er sich entscheidend von seinen Verfolgern absetzen. Nachdem sich sowohl der Zweitplatzierte Browne, als auch der an dritter Stelle liegende Dunlop in Umlauf 2 verbremst hatten, übernahm Nathan Harrison vor Hickman den zweiten Platz, den er trotz heftiger Angriffe bis zum Zielstrich erfolgreich verteidigen konnte.

Obwohl der von Stein- und Hausmauern umsäumte Kurs mit einigen «blinden Ecken» für einen Neuling durchaus seine Tücken hat, gelang es Trummer, sich im stark besetzten Teilnehmerfeld zu behaupten. Obwohl beim Start etwas vorsichtig, vermochte sich der 35-jährige BMW-Fahrer aus Österreich von Runde zu Runde zu steigern. Der zwölfte Rang bei seinem Southern-100-Debüt kann sich durchaus sehen lassen.

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Ergebnis, Southern 100, Superbike, 1. Rennen: 1. Dean Harrison (GB), Honda, 7 Runden in 15:35,805 min. 2. Nathan Harrison (GBM), Honda, 10,273 sec zur. 3. Peter Hickman (GB), BMW, +11,351 sec. 4. Paul Jordan (GB), Honda). 5. Joe Yeardsley (GBM), Honda. 6. Dominic Herbertson (GB), BMW. Ferner: 12. Julian Trummer (A), BMW. Schnellste Runde: D. Harrison in 2,12,174 min. (Rundenrekord)