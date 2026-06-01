Spendenaufruf für Maria Costello nach lebensverändernden Verletzungen

In der ersten Runde des Qualifyings für die Seitenwagen-Rennen kam es im ultraschnellen Bereich Brandish Corner zu einem schweren Unfall der Paarung Maria Costello/Shaun Parker. Als Ursache wurde ein Zusammenstoß mit einem die Strecke querenden Hasen vermutet. Um die Verunglückten noch an der Unfallstelle gefahrlos medizinisch behandeln zu können, wurde die Trainingssitzung umgehend gestoppt.

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Die Fahrerin wurde mit Verdacht auf Kopfverletzungen, ihr Beifahrer mit schweren Blessuren an Brust, Beinen, Armen und im Gesicht zur weiteren Behandlung ins Noble's Hospital in eingeliefert. In einem Kommuniqué vom Veranstalter wurde der Gesundheitszustand von Costello als ernst, aber stabil bezeichnet. Eine sofortige Überstellung in eine Spezialklinik nach Aintree nahe Liverpool war unumgänglich.

Ihre schweren Verletzungen, die nun offiziell bestätigt wurden, sind gravierend und werden ihr Leben nachhaltig verändern: Zwei gebrochene Brustwirbel mit Lähmung ab T5/T6, Serienrippenbrüche, Leberriss, Brustbeinbruch, schwere Gesichtsschädelfrakturen und Bruch eines Armes.

Spendenaufruf für die bei der Tourist Trophy schwer verletzte Maria Costello

Auf «gofundme» wurde von Freunden ein Spendenaufruf mit 200.000 Britische Pfund als Zielwert gestartet: «Maria wird fachärztliche Hilfe bei der Physiotherapie und möglicherweise Operationen benötigen, um hoffentlich die Funktion ihrer Beine wiedererlangen zu können.»

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«Eines ist angesichts Marias Verletzungen klar: Dies wird lebenslange Auswirkungen auf sie haben, die nicht nur eine Rückkehr zum Sport verhindern und beeinträchtigen, sondern auch ihren Alltag beeinflussen. Sie wird fast alle Aspekte ihres Lebens anpassen müssen. Nachdem sie ihr Leben lang alles für den Sport gegeben hat, den sie liebt, wird sie diese Entschlossenheit nun auf ihre Genesung und Erholung richten.»

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«Schon nach der ersten Beurteilung ihrer Verletzungen ist klar, dass Maria umziehen oder ihr Zuhause umbauen muss, wobei überall, wo sie sich aufhält, barrierefreie Anpassungen erforderlich sind. Sie benötigt ein behindertengerechtes Bett, Dusche und Küche, einen Treppenlift und ein Spezialfahrzeug für den Transport. Maria wird in den kommenden Wochen und Monaten weitere Operationen benötigen und auf fachärztliche Rehabilitation sowie physiotherapeutische Unterstützung angewiesen sein.»

«Maria ist fest entschlossen, sich wieder aufzurappeln und all ihre Kraft darauf zu konzentrieren, so gut wie möglich wieder auf die Beine zu kommen. Marias Genesung ist sehr kostspielig, und nachdem wir während ihrer Karriere Geld von Sponsoren und Förderern für den Rennsport gesammelt haben, bitten wir nun um Unterstützung für ein ganz anderes, aber sehr reales Problem. Was auch immer Sie spenden können, wird Marias Genesung ein Stück weiterbringen. Wir sind für jede Unterstützung sehr dankbar und versprechen, Sie alle weiterhin über die Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.»

«Helfen Sie Maria, ihre Mobilität wiederzuerlangen!»

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