Tandragee: Michael Dunlop schließt zu seinem legendären Vater Robert auf

Nicht nur bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man ist Michael Dunlop eine Klasse für sich, auch beim Tandragee 100 erwies er sich vergangenes Wochenende erneut als unschlagbar. Beide Superbike-Rennen beendete der Nordire auf einer von ihm selbst aufgebauten BMW vor dem Iren Mike Browne (Honda) als viel umjubelter Sieger.

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In der Supersport-Klasse musste der Ducati-Panigale-Pilot aus Ballymoney all sein Können aufbieten, um abermals Browne (Yamaha), der sich etwas überraschend die beste Startposition gesichert hatte, hinter sich zu lassen. Gerade einmal 0,173 Sekunden lagen zwischen den Kontrahenten.

Zum vierten Mal triumphierte Dunlop bei den Moto3-Maschinen. Dabei verwies der Nordire den deutschen Road-Racing-Globetrotter Chris Meyer auf den zweiten Platz. Damit hat er jetzt wie sein legendärer Vater 135 Siege bei nationalen Rennen auf seinem Konto. Bis er Ryan Farquhar (211) und Joey Dunlop (156) eingeholt bzw. überholt hat, wird es noch dauern.

Der auch in Österreich bestens bekannte Shaun Anderson - er arbeitete lange bei KTM in Munderfing - sicherte sich bei seinem Heimrennen den Sieg bei den Supertwins, nachdem er beim Reifenpoker ein gutes Händchen bewiesen hatte. Sowohl in der Supersport-, als auch bei der Lightweight-Kategorie durfte der Nordire als Dritter auf das Siegertreppchen steigen.

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