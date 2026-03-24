Thomas Altendorfer: Sturzpremiere auf dem Pannonia Ring

Thomas Altendorfer steht in dieser Saison vor einer großen Herausforderung, denn seine Nennung für den Manx Grand Prix wurde vom Veranstalter akzeptiert. Zum Kennenlernen des herausfordernden Snaefell Mountain Courses war er bereits mehrmals auf der Isle of Man und hat sich erst kürzlich von Milky Quayle in die Geheimnisse des über 60 Kilometer langen Asphaltbandes einweihen lassen.

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Am vergangenen Wochenende wollte sich der Oberösterreicher, der gegenüber speedweek.com stolz darauf verwies, dass er seit 2020 sturzfrei unterwegs ist, für das Bergrennen Landshaag – St. Martin vorbereiten. «Eigentlich wollte ich mich auf dem Pannonia Ring entspannt einrollen. Am Vormittag lief das mit der 600er-Honda auch richtig gut. Ich war megazufrieden, vor allem nach der perfekten Abstimmung durch PKB Performance.»

Die ramponierte BMW nach dem Sturz auf dem Pannonia Ring Foto: Facebook/Altendorfer Die ramponierte BMW nach dem Sturz auf dem Pannonia Ring © Facebook/Altendorfer

«Nach der Mittagspause dann der erste Turn mit der BMW, und das ging leider nicht lange gut. Das Gefühl war eigentlich super, aber plötzlich, ohne Vorwarnung, ist mir beim Umlegen von Kurve 6 auf 7 das Vorderrad eingeklappt. Es war mein erster Sturz im Trockenen überhaupt. Naja, gehört wohl auch dazu», gab sich der Vize-Berg-Europameister der Klassen 250 GP und Supersport geknickt.

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«Nach der Schadensanalyse waren wir sogar optimistisch, das Motorrad wieder hinzubekommen. Dank der Mithilfe von Stefan Gastinger war die BMW am Sonntag wieder fahrbereit. Einzig der Gasgriff hat noch ein bisschen Probleme gemacht, deshalb habe ich es bei einem kurzen Funktionstest belassen. Jetzt heißt es, Fokus nach vorne. Bald gibt es noch einige unerwartete Neuigkeiten zur Saison 2026.»