Thomas Altendorfer zählt bereits die Stunden bis zum Manx-Grand-Prix-Debüt

Wenn man als Straßenrennfahrer irgendwann einmal an der Tourist Trophy teilnehmen möchte, schadet es nicht, wenn man davor den Manx Grand Prix bestritten hat. Bei dieser Veranstaltung, die 1923 erstmals auf der Isle of Man ausgetragen wurde, bekommt man einen ersten Vorgeschmack auf den berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course. Will man daran teilnehmen, muss man seine Bewerbung absenden und hoffen akzeptiert zu werden.

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Aktuelle TT-Fahrer wie Jamie Coward, Dominic Herbertson, Michael Rutter, Lee Johnston oder Michael Dunlop - er führt mit 36 Siegen die ewige Bestenliste bei der Tourist Trophy überlegen an - finden sich in den Siegerlisten der Veranstaltung. Auch der derzeit schnellste Mitteleuropäer auf der über 60 Kilometer langen Strecke, der Österreicher Julian Trummer, nahm den Umweg über den Manx GP. 2016 beendete er das Newcomer-Rennen an der zweiten Stelle.

Dieses Jahr stellt sich auch Thomas «Uccio» Altendorfer diesem speziellen Abenteuer. «Ein Monat. 30 Tage. 720 Stunden», zählt der zweifache Vize-Berg-Europameister bereits die Stunden. «In genau einem Monat beginnt die größte Herausforderung meines bisherigen Lebens – der Manx Grand Prix. Monate voller Vorbereitung, unzählige Trainingsstunden, Rückschläge und harte Arbeit liegen hinter mir. Aber jetzt zählt jeder einzelne Tag.»

Der 29-jährige Österreicher aus Walding, der im deutschen Road-Racing-Ass David Datzer einen Riding Coach mit TT-Expertise hinter sich weiß und mit Brian McCormack für sein Debüt einen erfahrenen Teamchef hat, ist sich nach seiner Rückkehr vom Newcomer-Weekend auf der Isle of Man bewusst: «Die letzten 30 Tage werden noch einmal alles von mir verlangen. Ich werde alles geben, um bestmöglich vorbereitet an der Startlinie zu stehen.»

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Programm Classic TT und Manx Grand Prix 2026