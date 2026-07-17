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Thomas Altendorfer zählt bereits die Stunden bis zum Manx-Grand-Prix-Debüt

Der 29-jährige Österreicher Thomas Altendorfer fiebert seinem Manx-Grand-Prix-Debüt auf dem Snaefell Mountain Course entgegen und zählt bereits die Stunden. In knapp einem Monat geht es für ihn los.

Helmut Ohner

Von

Road-Racing

Thomas Altendorfer vor der Haupttribüne für den Manx Grand Prix
Thomas Altendorfer vor der Haupttribüne für den Manx Grand Prix
Foto: Facebook/Altendorfer
Thomas Altendorfer vor der Haupttribüne für den Manx Grand Prix
© Facebook/Altendorfer

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Wenn man als Straßenrennfahrer irgendwann einmal an der Tourist Trophy teilnehmen möchte, schadet es nicht, wenn man davor den Manx Grand Prix bestritten hat. Bei dieser Veranstaltung, die 1923 erstmals auf der Isle of Man ausgetragen wurde, bekommt man einen ersten Vorgeschmack auf den berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course. Will man daran teilnehmen, muss man seine Bewerbung absenden und hoffen akzeptiert zu werden.

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Aktuelle TT-Fahrer wie Jamie Coward, Dominic Herbertson, Michael Rutter, Lee Johnston oder Michael Dunlop - er führt mit 36 Siegen die ewige Bestenliste bei der Tourist Trophy überlegen an - finden sich in den Siegerlisten der Veranstaltung. Auch der derzeit schnellste Mitteleuropäer auf der über 60 Kilometer langen Strecke, der Österreicher Julian Trummer, nahm den Umweg über den Manx GP. 2016 beendete er das Newcomer-Rennen an der zweiten Stelle.

Dieses Jahr stellt sich auch Thomas «Uccio» Altendorfer diesem speziellen Abenteuer. «Ein Monat. 30 Tage. 720 Stunden», zählt der zweifache Vize-Berg-Europameister bereits die Stunden. «In genau einem Monat beginnt die größte Herausforderung meines bisherigen Lebens – der Manx Grand Prix. Monate voller Vorbereitung, unzählige Trainingsstunden, Rückschläge und harte Arbeit liegen hinter mir. Aber jetzt zählt jeder einzelne Tag.»

Der 29-jährige Österreicher aus Walding, der im deutschen Road-Racing-Ass David Datzer einen Riding Coach mit TT-Expertise hinter sich weiß und mit Brian McCormack für sein Debüt einen erfahrenen Teamchef hat, ist sich nach seiner Rückkehr vom Newcomer-Weekend auf der Isle of Man bewusst: «Die letzten 30 Tage werden noch einmal alles von mir verlangen. Ich werde alles geben, um bestmöglich vorbereitet an der Startlinie zu stehen.»

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Programm Classic TT und Manx Grand Prix 2026

Datum

Uhrzeit (MESZ)

Klasse

16.08.

14:30

Newcomer

14:45

Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

15:30

Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

16:15

Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

17:05

Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

17.08.

19:30

Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

20:15

Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

20:50

Classic TT (1 Runde)

Qualifying

18.08.

19:30

Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

20:15

Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

20:50

Classic TT (1 Runde)

Qualifying

19.08.

19:30

Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

20:15

Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

20:50

Historic Senior/Historic Junior

Qualifying

20.08.

19:30

Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

20:15

Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

20:50

Historic Senior/Historic Junior

Qualifying

21.08.

11:15

Historic Senior/Historic Junior

Qualifying

12:45

Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

14:15

Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

22.08.

11:15

Sportbike Manx GP - 3 Runden

Rennen

13:15

Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

15:15

Supersport Manx GP - 4 Runden

Rennen

23.08.

Ruhetag

24.08.

11:15

Junior Manx GP - 3 Runden

Rennen

13:45

Senior Manx GP - 4 Runden

Rennen

16:00

Historic Junior Classic TT - 3 Runden

Rennen

25.08.

Ruhetag

26.08.

11:15

Formula One Classic TT - 3 Runden

Rennen

13:15

TT Rewind/Classic Sidecar - 1 Runde

Parade

14:15

Lightweight Claasic TT/ Ultra Lightweight - 3 Runden

Rennen

16:00

Junior 600 Classic TT - 3 Runden

Rennen

27.08.

Ruhetag

28.08.

11:15

Historic Senior Classic TT - 3 Runden

Rennen

14:00

Senior Classic TT - 4 Runden

Rennen

16:30

John McGuinness

Parade

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