Thomas Altendorfer zählt bereits die Stunden bis zum Manx-Grand-Prix-Debüt
Der 29-jährige Österreicher Thomas Altendorfer fiebert seinem Manx-Grand-Prix-Debüt auf dem Snaefell Mountain Course entgegen und zählt bereits die Stunden. In knapp einem Monat geht es für ihn los.
Wenn man als Straßenrennfahrer irgendwann einmal an der Tourist Trophy teilnehmen möchte, schadet es nicht, wenn man davor den Manx Grand Prix bestritten hat. Bei dieser Veranstaltung, die 1923 erstmals auf der Isle of Man ausgetragen wurde, bekommt man einen ersten Vorgeschmack auf den berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course. Will man daran teilnehmen, muss man seine Bewerbung absenden und hoffen akzeptiert zu werden.
Aktuelle TT-Fahrer wie Jamie Coward, Dominic Herbertson, Michael Rutter, Lee Johnston oder Michael Dunlop - er führt mit 36 Siegen die ewige Bestenliste bei der Tourist Trophy überlegen an - finden sich in den Siegerlisten der Veranstaltung. Auch der derzeit schnellste Mitteleuropäer auf der über 60 Kilometer langen Strecke, der Österreicher Julian Trummer, nahm den Umweg über den Manx GP. 2016 beendete er das Newcomer-Rennen an der zweiten Stelle.
Dieses Jahr stellt sich auch Thomas «Uccio» Altendorfer diesem speziellen Abenteuer. «Ein Monat. 30 Tage. 720 Stunden», zählt der zweifache Vize-Berg-Europameister bereits die Stunden. «In genau einem Monat beginnt die größte Herausforderung meines bisherigen Lebens – der Manx Grand Prix. Monate voller Vorbereitung, unzählige Trainingsstunden, Rückschläge und harte Arbeit liegen hinter mir. Aber jetzt zählt jeder einzelne Tag.»
Der 29-jährige Österreicher aus Walding, der im deutschen Road-Racing-Ass David Datzer einen Riding Coach mit TT-Expertise hinter sich weiß und mit Brian McCormack für sein Debüt einen erfahrenen Teamchef hat, ist sich nach seiner Rückkehr vom Newcomer-Weekend auf der Isle of Man bewusst: «Die letzten 30 Tage werden noch einmal alles von mir verlangen. Ich werde alles geben, um bestmöglich vorbereitet an der Startlinie zu stehen.»
Programm Classic TT und Manx Grand Prix 2026
Datum
Uhrzeit (MESZ)
Klasse
16.08.
14:30
Newcomer
14:45
Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
15:30
Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
16:15
Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
17:05
Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
17.08.
19:30
Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
20:15
Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
20:50
Classic TT (1 Runde)
Qualifying
18.08.
19:30
Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
20:15
Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
20:50
Classic TT (1 Runde)
Qualifying
19.08.
19:30
Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
20:15
Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
20:50
Historic Senior/Historic Junior
Qualifying
20.08.
19:30
Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
20:15
Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
20:50
Historic Senior/Historic Junior
Qualifying
21.08.
11:15
Historic Senior/Historic Junior
Qualifying
12:45
Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
14:15
Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
22.08.
11:15
Sportbike Manx GP - 3 Runden
Rennen
13:15
Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
15:15
Supersport Manx GP - 4 Runden
Rennen
23.08.
Ruhetag
24.08.
11:15
Junior Manx GP - 3 Runden
Rennen
13:45
Senior Manx GP - 4 Runden
Rennen
16:00
Historic Junior Classic TT - 3 Runden
Rennen
25.08.
Ruhetag
26.08.
11:15
Formula One Classic TT - 3 Runden
Rennen
13:15
TT Rewind/Classic Sidecar - 1 Runde
Parade
14:15
Lightweight Claasic TT/ Ultra Lightweight - 3 Runden
Rennen
16:00
Junior 600 Classic TT - 3 Runden
Rennen
27.08.
Ruhetag
28.08.
11:15
Historic Senior Classic TT - 3 Runden
Rennen
14:00
Senior Classic TT - 4 Runden
Rennen
16:30
John McGuinness
Parade
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