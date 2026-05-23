Tim Reeves/Melanie Farnier: Tourist Trophy beendet, bevor sie begonnen hat

Nachdem er im letzten Jahr aus finanziellen Gründen auf die Tourist Trophy verzichten musste, freute sich Tim Reeves, dass er heuer wieder am spektakulärsten Straßenrennen teilnehmen wird. Der Brite, der mit 66 WM-Laufsiegen der erfolgreichste aktive Seitenwagen ist und bei der TT 2013 als Sieger die Sektdusche genießen durfte, hatte sich für seine Rückkehr die Französin Melanie Farnier, mit der er auch die Weltmeisterschaft bestreitet, als Beifahrerin ausgesucht.

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Zwei Tage vor dem ersten Training legte der sechsfache Weltmeister und zweifache Weltcup-Sieger eine Vollbremsung hin. «Nach einer langen und enttäuschenden Diskussion mussten wir als Team und Familie leider die Entscheidung treffen, nicht an der Isle of Man TT 2026 teilzunehmen», begann Reeves sein Statement.

«Jeder, der im Rennsport tätig ist, weiß, wie viel Zeit, Mühe und Engagement in die Vorbereitung auf ein solches Event fließen, daher ist dies natürlich für alle, die mit dem Projekt verbunden sind, eine große Enttäuschung. Und wir waren fest davon überzeugt, dass wir vor Beginn der Saison in einer starken Position waren.»

Und weiter: «Ich möchte dem gesamten Team, unseren Sponsoren, Partnern und allen danken, die uns auf diesem Weg unterstützt haben. Eure Unterstützung und euer Vertrauen sind uns sicherlich nicht entgangen. Manchmal laufen die Dinge einfach nicht so, wie man es sich erhofft, und das gehört zum Rennsport und zum Leben im Allgemeinen dazu.»

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«Nun richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Rest der Saison und darauf, weiterhin das zu tun, was wir lieben. Wir werden weiter hart arbeiten, weiter Rennen fahren und gespannt sein, was die Zukunft bringen mag. Nochmals vielen Dank für all die Nachrichten und die Unterstützung», richtet der in den Niederlanden lebende Brite, der in der Seitenwagen-WM nach vier von zwölf Läufen an der siebenten Stelle liegt, den Blick nach vorne.