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Todessturz überschattet 80-Jahr-Feier beim Straßenrennen Skerries 100

Das Road Racing steht dieses Jahr unter keinem guten Stern. Nach Kamil Holan beim North West 200 und James Walsh beim Tandragee 100 gab es beim Skerries 100 ein weiteres Opfer zu beklagen.

Road-Racing

Gedrückte Stimmung nach Todessturz beim Skerries 100
Gedrückte Stimmung nach Todessturz beim Skerries 100
Foto: Ben McCook
Gedrückte Stimmung nach Todessturz beim Skerries 100
© Ben McCook

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Das Straßenrennen Skerries 100, das nach einer vierjährigen Pause dieses Jahr wieder ausgetragen wurde und man das 80-jährige Jubiläum feierte, wurde von einem tödlichen Unfall im Rennen der Klasse Junior Support - es war das zweite Rennen des Tages - überschattet. Die Veranstaltung wurde daraufhin abgebrochen.

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In einer Erklärung des Veranstalters hieß es: «Der Loughshinny Motorcycle Supporters Club, Veranstalter der Skerries 100, muss mit Bedauern mitteilen, dass ein Teilnehmer nach einem tragischen Unfall, der sich heute während eines Rennens ereignete, leider verstorben ist. Weitere Informationen werden bekannt gegeben, sobald die nächsten Angehörigen informiert worden sind.»

Erst vor zwei Tagen erlag der Ire James Walsh den Verletzungen, die er sich vergangenes Wochenende bei einem Sturz beim Rennen der Klasse Senior Support anlässlich des Tandragee 100 zugezogen hatte. Anfang Mai war bereits der tschechische Rennfahrer Kamil Holan bei einem Sturz im Qualifying zum North West 200 ums Leben gekommen.

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