Tourist Trophy 2026 beendet, Dean Harrison zum Senior-TT-Sieger erklärt
Wie bereits 2025 fiel die Senior-TT letztendlich den Wetterkapriolen zum Opfer. Im Gegensatz zum Vorjahr gibt es mit Dean Harrison allerdings einen Sieger. Julian Trummer wird 18., David Datzer 39.
Nach der Wetterprognose für Samstag, dem 6. Juni, musste befürchtet werden, dass ein Neustart für die am Vortag wegen des Unfalls des Finnen Erno Kostamo abgebrochene Senior-TT nur mit viel Glück erfolgen kann. Obwohl die Regenfälle während der Nachtstunden weniger heftig als vorhergesehen ausfielen, bestand keine Chance, dass der über 60 Kilometer lange Snaefell Mountain Course auf der ganzen Länge abtrocknet.
Bereits knapp nach 14.00 Uhr Ortszeit und damit drei Stunden vor dem auf 17.00 Uhr verschobenen Start entschied sich die Rennleitung zum vorzeitigen Ende der diesjährigen Tourist Trophy: «Die Organisatoren der Isle of Man TT-Rennen bestätigen, dass bei der Veranstaltung 2026 keine weiteren Rennen stattfinden werden und die Senior-TT nach der ersten Runde gewertet wird.»
«Nach Rücksprache zwischen dem Rennleiter und dem Isle of Man Met Office wurde festgestellt, dass sich die prognostizierten Wetterbedingungen rund um die Rennstrecke innerhalb der erforderlichen Zeit nicht ausreichend verbessern werden und die verbleibenden verfügbaren Zeitfenster keine geeignete Gelegenheit bieten, weitere Rennen sicher zu absolvieren.»
Und weiter heißt es in der offiziellen Stellungnahme des Veranstalters: «Daher wurde das Ergebnis der Senior-TT auf der Grundlage der Platzierungen am Ende der ersten Runde des ursprünglich für Freitag geplanten Rennstarts gewertet und Dean Harrison somit zum Sieger der diesjährigen Senior-TT. Infolgedessen wurde auch das zweite Rennen der Klasse Sportbike abgesagt.»
Für Harrison (Honda) ist es nach seinem Sieg im Superbike-Rennen der zweite Triumph bei der TT 2026. Den zweiten Platz belegte sein britischer Landsmann Peter Hickman (BMW) vor dem Australier Josh Brookes (Honda). Michael Dunlop (Honda) musste sich hinter Ian Hutchinson (BMW) mit Platz 3 begnügen. Der Österreicher Julian Trummer belegte auf seiner Smith Racing-BMW den 18. Platz, der Deutsche David Datzer (Roadhouse Macau by Solidgear) kam als 39. in die Wertung.
Senior-TT
Pos.
Name
Motorrad
1.
Dean Harrison (GB)
Honda
2.
Peter Hickman (GB)
BMW
3.
Josh Brookes (AUS)
Honda
4.
Ian Hutchinson
BMW
5.
Michael Dunlop (GB)
Honda
6.
Jamie Coward (GB)
Honda
7.
David Johnson (AUS)
Kawasaki
8.
Nathan Harrison (GBM)
Honda
9.
Mike Browne (IRL)
Honda
10.
Conor Cummins (GBM)
BMW
18.
Julian Trummer (A)
BMW
39.
David Datzer (D)
BMW
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