Tourist Trophy 2026: Was steht wann am Programm? Hier erfahren Sie es

Die Tourist Trophy hatte einige schwierige Jahre zu überbrücken, aber dank der außergewöhnlichen Leistungen von Road-Racing-Assen wie Michael Dunlop, Peter Hickman, Davey Todd oder Dean Harrison sowie Seitenwagenartisten wie Ryan und Callum Crowe, Ben und Tom Birchall oder Pete Founds und Jevan Walmsley befindet sie sich in einer Phase, die man getrost wieder als «goldene Ära» bezeichnen kann. Auch unglaublich spannende Rennen mit knappen Entscheidungen haben dazu beigetragen, dass Fans zu tausenden auf die Isle of Man strömen.

Werbung

Werbung

Der Rennkalender wurde gegenüber dem Vorjahr leicht angepasst, wobei die Sicherheit und das Wohlergehen der Fahrer während der gesamten Rennveranstaltung oberste Priorität hat. Die TT beginnt am Pfingstmontag, dem 25. Mai mit den traditionellen Einführungsrunden für Neulinge und bietet allen Teams die Möglichkeit, sich wieder an die Bedingungen auf dem Snaefell Mountain Course zu gewöhnen. Die Rennen beginnen am Samstag, dem 30. Mai. Insgesamt finden zehn Rennen statt, wobei Montag, der 1. Juni, und Donnerstag, der 4. Juni, als Ruhetage vorgesehen sind.

Die Rennen der Klassen Supersport und Sportbike werden jeweils an denselben Tagen ausgetragen, auch die Superstock-Kategorie und die Seitenwagen teilen sich einen Renntag. Das Superbike-Rennen und die Senior-TT sind die Hauptattraktionen der Rennwoche, deshalb sind daneben keine weiteren Rennen angesetzt, denn ihnen gilt die volle Aufmerksamkeit. So es die Wetterbedingungen zulassen, was allerdings in den letzten Jahren selten der Fall war, sollen beide Rennen über die volle Sechs-Runden-Distanz oder 364,35 Kilometer gehen.

Die Favoriten

Man kann unmöglich über die Teilnehmer der TT sprechen, ohne sofort die «Big 4» zu erwähnen. Michael Dunlop, Peter Hickman, Davey Todd und Dean Harrison haben seit 2022 gemeinsam jedes einzelne Solo-Rennen gewonnen, und rein statistisch gesehen würde man darauf wetten, dass sich diese Serie fortsetzt. Leider ist aus dem Quartett ein Trio geworden, weil Todd nach Verletzungen, die er sich im März beim Qualifying für das Daytona 200 zugezogen hatte, für die diesjährige Veranstaltung als medizinisch nicht einsatzfähig erklärt wurde.

Werbung

Werbung

Todds 8TEN Racing BMW-Mannschaft war in den letzten Jahren neben seinem Teamkollegen und Miteigentümer Peter Hickman das Team, das es in der Superbike-Klasse zu schlagen galt. Auch Hickman kommt nach einem von Verletzungen geprägten Jahr zur TT, und der 14-fache TT-Sieger scheint noch etwas von seinem gewohnten Tempo auf den großen Maschinen entfernt zu sein, obwohl er auf seiner kleineren Yamaha in Sportbike-Spezifikation nach wie vor sehr stark wirkt.

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

Wenn Hickman mit einer Formschwäche in der Superbike-Klasse in die diesjährige TT geht, dann ist Dean Harrison derjenige, dem es genau umgekehrt geht. Der Honda-Werksfahrer erzielte 2025 das Double in der Superstock-Klasse und wirkte in den letzten Rennen auf der Fireblade in Superbike-Spezifikation unglaublich schnell. Da er zudem einen beeindruckenden Start in seine britische Supersport-Saison hingelegt hat, geht Harrison wohl stärker denn je in das diesjährige Rennen und ist möglicherweise der Favorit auf die meisten Trophäen am Ende der Rennwoche.

Das letzte Mitglied der «Big 4» der, der den Rekord für die meisten TT-Siege hält: Michael Dunlop. Der 33-fache TT-Triumphator zwar seit dem ersten Superbike-Rennen im Jahr 2023 kein Rennen auf einer 1000er mehr gewonnen hat, dafür hat er die kleineren Klassen zu seiner Domäne gemacht. Er gewann jedes Supertwin-Rennen in den Jahren 2024 und 2025 und ist seit der Rückkehr nach der Corona-Pause auf einem Supersport-Motorrad ungeschlagen.

Wer 2026 bei den Seitenwagen gewinnen will, muss die Crowe-Brüder schlagen Foto: www.iomttraces.com Wer 2026 bei den Seitenwagen gewinnen will, muss die Crowe-Brüder schlagen © www.iomttraces.com

Werbung

Werbung

Bei den Seitenwagen ist das Feld noch enger beisammen, insbesondere da das neue Regelwerk das Potenzial birgt, den Wettbewerb mehr denn je zu verschärfen. Die Lokalmatadore Ryan und Callum Crowe, die 2024 und 2025 beide Läufe für sich entscheiden und auch den Rundenrekord verbessern konnten, werden erneut mit Stolz die Startnummer 1 auf ihrer LCR Honda haben und gehen als das Team ins Jahr 2026, das es zu schlagen gilt.

Doch Ben Birchall hat den Fehdehandschuh in den Ring geworfen. Er hat angekündigt, mit seinem neuen Partner Mark Wilkes seinen 15. Sieg anzustreben. Seit dem Rücktritt seines Bruders Tom Ende 2023 hat er sich nicht auf einen festen Beifahrer festgelegt, konnte aber dennoch drei zweite Plätze einfahren. Mit Wilkes an seiner Seite und einer spürbaren Entschlossenheit scheinen die Chancen, den legendären Mike Hailwood in der ewigen Siegerliste zu überholen, so hoch wie nie zuvor seit Toms Rücktritt.

Zeitplan, Tourist Trophy 2026