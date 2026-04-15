Tourist Trophy: Rico Penzkofer schickt 2026 Shaun Anderson ins Rennen

Rico Penzkofer ist auf der Isle of Man kein Unbekannter. Von 2009 bis 2012 war der Deutsche auf dem Snaefell Mountain Course als Aktiver unterwegs. Sein bestes Ergebnis erzielte er 2010 bei der Senior-TT, die er als bester BMW-Pilot an der zwölften Stelle beendete. Damals fuhr er auch seine schnellste Runde mit einer Zeit von 18:07,27 Minuten (Schnitt 201,049 km/h). Nachdem Penzkofer seine aktive Karriere wegen einer Rückenverletzung beenden musste, wechselte er ins Management und betreibt seither ein erfolgreiches Team. Mit Michael Rutter, Gary Johnson, Dan Kneen, Simon Andrews oder Davey Todd hatte er bereits viele Top-Piloten unter Vertrag.

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Dieses Jahr wird Shaun Anderson bei den Rennen zur Tourist Trophy in den Klassen Superstock, Superbike sowie in der Senior-TT mit einer Penz13.com-BMW an der Startlinie stehen. «Wir freuen uns, Shaun für die TT 2026 im Team willkommen zu heißen. Er ist ein erfahrener Fahrer auf dem Mountain Course und hat in den letzten Jahren konstant starke Leistungen gezeigt. Seine Herangehensweise und sein Verständnis machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung für unser Team. Wir sind fest davon überzeugt, dass ihm die BMW gut liegen wird, und wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam starke Ergebnisse erzielen können.»

Für den der Sieger der Senior Classic TT 2024 wird der Wechsel zu BMW ein Schritt auf unbekanntes Terrain, aber auch eine famose Chance, sich weiterhin zu steigern. Bei seinen 54 Starts bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man saß er weitgehend auf Motorrädern der Marke Suzuki. In den letzten vier Jahren beendete er beachtliche acht Rennen in den Top-15, vier davon sogar in den Top-10. Sein herausragendstes Ergebnis erzielte er mit dem achten Platz bei der Senior-TT 2024. In diesem Rennen fuhr er mit 17:19,210 Minuten (Schnitt 210,346 km/h) auch seine persönliche schnellste Runde auf dem über 60 Kilometer langen Kurs.

«2026 wird ein großes Jahr für mich, der Beginn eines neuen Projekts mit einem neuen Team und Hersteller. Rico war sowohl als Fahrer, als auch als Teambesitzer bei der Tourist Trophy dabei, daher versteht er die speziellen Anforderungen», richtet der 41-jährige Nordire den Dank an Penzkofer. «Ich bin sicher, dass die BMW ein Schritt nach vorne sein wird. Sie war in den letzten Jahren die Marke, auf der man sitzen musste, wenn man erfolgreich sein wollte. Sich jetzt nur auf eine einzige große Maschine konzentrieren zu können, ohne Kompromisse durch den Wechsel zwischen verschiedenen Maschinen eingehen zu müssen, wird einen großen Unterschied ausmachen.»

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