Tragische News aus Nordirland: James Walsh erliegt schweren Verletzungen

Am vergangenen Samstag kam es beim Tandragee 100 zu einem folgenschweren Zwischenfall. Das Rennen der Klasse Senior Support musste nach einem Sturz von James Walsh gestoppt werden. Nach einer ersten Versorgung am Unfallort wurde der Triumph-Pilot mit der «NI Air Ambulance» zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik geflogen. Erst mit einer zweistündigen Verspätung konnte die Veranstaltung wieder aufgenommen werden.

Werbung

Werbung

Wie seine Lebensgefährtin auf Facebook bestätigte, verstarb der Ire mit dem gewinnenden Lächeln trotz aller ärztlichen Bemühungen: «Meine große Liebe, mein bester Freund, meine ganze Welt, ist heute früh, am Freitag, dem 3. Juli, von uns gegangen – doch nicht, ohne auf seinem letzten Weg noch einmal anderen Menschen zu helfen. Er konnte seine Nieren spenden, was anderen Familien Hoffnung und unserer Familie Trost schenken wird.»

«Dank der außergewöhnlichen Bemühungen der Rettungssanitäter, sein Herz wieder zum Schlagen zu bringen, konnte James ins Royal Victoria Hospital in Belfast gebracht werden, wo wir seitdem an seinem Krankenbett geblieben sind. Seine Mutter Geraldine und ich wissen, wie viel Liebe James in seinem Leben erfahren hat und dass so viele Menschen von seinem Tod betroffen sind. Wir danken euch von ganzem Herzen für eure Geduld seit dem Unfall.»

Besonders tragisch, Walsh hatte beim Tandragee 100 kurz vor seinem verhängnisvollen Sturz das Rennen der Klasse Junior Support gewonnen und sah seinem Start beim Manx Grand Prix mit großer Freude entgegen, weil er im Vorjahr wegen einer bei einem Trainingssturz erlittenen Verletzung nicht starten konnte.

Werbung

Werbung