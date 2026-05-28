TT 2026: Daniel Ingham stirbt bei Sturz im Training der Supersport-Klasse

Schockstarre bei auf der Isle of Man. Gestern Abend sorgte der Unfall von Ryan und Callum Crowe für Gesprächsstoff. Die Seitenwagen-Brüder hatten im Bereich der schnellen Passage Crosby einen Unfall, bei beide nicht ungeschoren davonkamen. Der Beifahrer wurde im Lauf des Donnerstags an der Schulter operiert und der Fahrer erlitt einen Handgelenksbruch. Dieser Unfall sorgte sogar dafür, dass die Gespanne dieses Jahr aus Sicherheitsgründen aus dem Programm gestrichen werden.

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Einen Tag nach dem dritten Zeittraining wurde auch bekannt, dass es bereits davor bei den Solo-Klassen im Abschnitt Doran´s Bend einen folgenschweren Unfall gegeben hat. Der Veranstalter bestätigte, dass dabei der 33-jährige Daniel Ingham so schwer verletzt wurde, dass jegliche ärztliche Hilfe vergeblich war.

Obwohl es dieses Jahr sein Debüt bei der Tourist Trophy war, verfügte Ingham über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course. Seit 2016 nahm er regelmäßig am Manx Grand Prix teil und entwickelte sich zu einem Topfahrer. In dieser Zeit erreichte der Brite zahlreiche Podiumsplätze. Sein größter Erfolg gelang ihm vor zwei Jahren mit dem Sieg im prestigeträchtigen Senior Manx Grand Prix.