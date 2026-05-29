Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Road Racing

  4. /

  5. Road-Racing

  6. /

  7. News

Werbung

TT 2026: Mit Dean Harrison und Michael Dunlop stehen die Topfavoriten fest

Selten zuvor waren die Bedingungen bei der Tourist Trophy – die Temperaturen erinnerten eher an Südeuropa – so gut wie in diesem Jahr. Die Akteure bedankten sich im Training mit flotten Rundenzeiten.

Road-Racing

Auf der Superstock-Honda gelang Dean Harrison die schnellste Zeit der Woche
Auf der Superstock-Honda gelang Dean Harrison die schnellste Zeit der Woche
Foto: Ben McCook
Auf der Superstock-Honda gelang Dean Harrison die schnellste Zeit der Woche
© Ben McCook

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In der Superbike-Kategorie hat sich in den fünf Qualifyingsessions mit Dean Harrison ein klarer Favorit herauskristallisiert. Der britische Honda-Werksfahrer, der seit dem Vorjahr auf der Isle of Man wohnt, ist in absoluter Topform. Am letzten Tag des Trainings markierte er mit 16:16:47,053 Minuten auf der über 60 Kilometer langen Naturrennstrecke die Superbike-Bestzeit.

Werbung

Werbung

Nicht wirklich zufrieden dürfen die Mitfavoriten Peter Hickman – der BMW-Pilot hält mit 16:36,114 min. den Rundenrekord bei der Tourist Trophy – und Michael Dunlop sein. Hickman blieb knapp über der 17-Minuten-Schallmauer und Dunlop war als Viertschnellster hinter seinem Honda-Markenkollegen Josh Brookes nochmals um über vier Sekunden langsamer als Harrison.

Einen starken Auftritt lieferte John McGuinness, der dieses Jahr bei der Tourist Trophy sein 30-Jahr-Jubiläum begeht, ab. Honda UK weiß, was sie am 23-fachen TT-Sieger hat, denn auch mit 54 Jahren ist der Evergreen aus Großbritannien immer noch zu großen Taten fähig und mischt als Trainingsfünfter im Konzert der jüngeren Generation mit.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Auch auf seiner Superstock-Maschine fährt Harrison in einer eigenen Liga. Der Weg zum Sieg führt eindeutig über ihn. Mit 16:42,538 min. deklassierte er seine Konkurrenz. Der Rest kann nur neidisch auf seine traumwandlerische Sicherheit schauen. Selbst Ausnahmekönner wie Dunlop und Hickman wurden im Training von ihm zu Nebendarstellern degradiert.

Werbung

Werbung

Für Julian Trummer verliefen die Qualifyings harzig. Erst am letzten Trainingstag hatte man die Handlingsprobleme in den Griff bekommen. Mit einem Platz in den Top-20 gab es für den Österreicher einen versöhnlichen Abschluss. Enttäuschend verlief dagegen die Trainingswoche für den Deutschen David Datzer, der von technischen Problemen eingebremst wurde.

Michael Dunlop dominiert die Klassen Supersport und Sportbike

Mit der Sportbike-Paton unterbot Michael Dunlop seinen eigenen Rundenrekord
Mit der Sportbike-Paton unterbot Michael Dunlop seinen eigenen Rundenrekord
Foto: Ben McCook
Mit der Sportbike-Paton unterbot Michael Dunlop seinen eigenen Rundenrekord
© Ben McCook

Michael Dunlop heißt der Mann der Stunde in den Klassen Supersport und Sportbike. Niemand hat es auch nur annähernd geschafft, an seine Zeiten herangekommen. Dem Nordiren scheinen die kleineren Motorräder auf den Leib geschneidert zu sein. Sollte alles glatt gehen, werden sich seine Gegner lediglich über die verbleibenden Plätze auf dem Podium streiten können.

Trainingsergebnisse, Tourist Trophy 2026, 26. bis 29. Mai

Superbike

Pos.

Name

Maschine

Zeit

1.

Dean Harrison (GB)

Honda

16:47,053

2.

Peter Hickman (GB)

BMW

17:03,475

3.

Josh Brookes (AUS)

Honda

17:07,288

4.

Michael Dunlop (GB)

Honda

17:07,840

5.

John McGuinness (GB)

Honda

17:17,622

Superstock

Pos.

Name

Maschine

Zeit

1.

Dean Harrison (GB)

Honda

16:42,538

2.

Michael Dunlop (GB)

BMW

17:09,371

3.

Josh Brookes (AUS)

Honda

17:09,444

4.

Ian Hutchinson (GB)

BMW

17:19,237

5.

Nathan Harrison (GBM)

Honda

17:22,282

16.

Julian Trummer (A)

BMW

17:44,234

54.

David Datzer (D)

BMW

19:20,440

Supersport

Pos.

Name

Maschine

Zeit

1.

Michael Dunlop (GB)

Ducati

17:28,401

2.

Peter Hickman (GB)

Triumph

17:46,985

3.

Dean Harrison (GB)

Honda

17:47,481

4.

Josh Brookes (AUS)

Suzuki

17:50,793

5.

Paul Jordan (GB)

Ducati

17:58,879

22.

Julian Trummer (A)

Triumph

18:36,812

47.

David Datzer (D)

Triumph

19:13,692

Sportbike

Pos.

Name

Maschine

Zeit

1.

Michael Dunlop (GB)

Paton

18:19,313

2.

Mike Browne (IRL)

Paton

18:39,325

3.

Peter Hickman (GB)

Yamaha

18:44,377

4.

Paul Jordan (GB)

Aprilia

18:45,813

5.

Michael Evans (GBM)

Yamaha

18:49,090

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Road Racing News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM