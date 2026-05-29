TT 2026: Mit Dean Harrison und Michael Dunlop stehen die Topfavoriten fest

In der Superbike-Kategorie hat sich in den fünf Qualifyingsessions mit Dean Harrison ein klarer Favorit herauskristallisiert. Der britische Honda-Werksfahrer, der seit dem Vorjahr auf der Isle of Man wohnt, ist in absoluter Topform. Am letzten Tag des Trainings markierte er mit 16:16:47,053 Minuten auf der über 60 Kilometer langen Naturrennstrecke die Superbike-Bestzeit.

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Nicht wirklich zufrieden dürfen die Mitfavoriten Peter Hickman – der BMW-Pilot hält mit 16:36,114 min. den Rundenrekord bei der Tourist Trophy – und Michael Dunlop sein. Hickman blieb knapp über der 17-Minuten-Schallmauer und Dunlop war als Viertschnellster hinter seinem Honda-Markenkollegen Josh Brookes nochmals um über vier Sekunden langsamer als Harrison.

Einen starken Auftritt lieferte John McGuinness, der dieses Jahr bei der Tourist Trophy sein 30-Jahr-Jubiläum begeht, ab. Honda UK weiß, was sie am 23-fachen TT-Sieger hat, denn auch mit 54 Jahren ist der Evergreen aus Großbritannien immer noch zu großen Taten fähig und mischt als Trainingsfünfter im Konzert der jüngeren Generation mit.

Auch auf seiner Superstock-Maschine fährt Harrison in einer eigenen Liga. Der Weg zum Sieg führt eindeutig über ihn. Mit 16:42,538 min. deklassierte er seine Konkurrenz. Der Rest kann nur neidisch auf seine traumwandlerische Sicherheit schauen. Selbst Ausnahmekönner wie Dunlop und Hickman wurden im Training von ihm zu Nebendarstellern degradiert.

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Für Julian Trummer verliefen die Qualifyings harzig. Erst am letzten Trainingstag hatte man die Handlingsprobleme in den Griff bekommen. Mit einem Platz in den Top-20 gab es für den Österreicher einen versöhnlichen Abschluss. Enttäuschend verlief dagegen die Trainingswoche für den Deutschen David Datzer, der von technischen Problemen eingebremst wurde.

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Michael Dunlop dominiert die Klassen Supersport und Sportbike

Mit der Sportbike-Paton unterbot Michael Dunlop seinen eigenen Rundenrekord Foto: Ben McCook Mit der Sportbike-Paton unterbot Michael Dunlop seinen eigenen Rundenrekord © Ben McCook

Michael Dunlop heißt der Mann der Stunde in den Klassen Supersport und Sportbike. Niemand hat es auch nur annähernd geschafft, an seine Zeiten herangekommen. Dem Nordiren scheinen die kleineren Motorräder auf den Leib geschneidert zu sein. Sollte alles glatt gehen, werden sich seine Gegner lediglich über die verbleibenden Plätze auf dem Podium streiten können.

Trainingsergebnisse, Tourist Trophy 2026, 26. bis 29. Mai

Superbike Pos. Name Maschine Zeit 1. Dean Harrison (GB) Honda 16:47,053 2. Peter Hickman (GB) BMW 17:03,475 3. Josh Brookes (AUS) Honda 17:07,288 4. Michael Dunlop (GB) Honda 17:07,840 5. John McGuinness (GB) Honda 17:17,622 Superstock Pos. Name Maschine Zeit 1. Dean Harrison (GB) Honda 16:42,538 2. Michael Dunlop (GB) BMW 17:09,371 3. Josh Brookes (AUS) Honda 17:09,444 4. Ian Hutchinson (GB) BMW 17:19,237 5. Nathan Harrison (GBM) Honda 17:22,282 16. Julian Trummer (A) BMW 17:44,234 54. David Datzer (D) BMW 19:20,440 Supersport Pos. Name Maschine Zeit 1. Michael Dunlop (GB) Ducati 17:28,401 2. Peter Hickman (GB) Triumph 17:46,985 3. Dean Harrison (GB) Honda 17:47,481 4. Josh Brookes (AUS) Suzuki 17:50,793 5. Paul Jordan (GB) Ducati 17:58,879 22. Julian Trummer (A) Triumph 18:36,812 47. David Datzer (D) Triumph 19:13,692 Sportbike Pos. Name Maschine Zeit 1. Michael Dunlop (GB) Paton 18:19,313 2. Mike Browne (IRL) Paton 18:39,325 3. Peter Hickman (GB) Yamaha 18:44,377 4. Paul Jordan (GB) Aprilia 18:45,813 5. Michael Evans (GBM) Yamaha 18:49,090

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