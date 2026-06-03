TT 2026: Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass auch am Sonntag gefahren wird

Noch wartet die Rennleitung mit einer endgültigen Entscheidung zu, ob am heutigen Mittwoch die Austragung eines Rennens überhaupt möglich ist. Die Teilnehmer, ihre Teams, die Streckenposten und Offiziellen sowie die Zuseher können sich beim Frühstück getrost Zeit lassen, denn alle Aktivitäten am Vormittag wurden vorsorglich gestrichen.

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«Heute Vormittag zieht eine Regenfront auf, die zeitweise stark sein kann, bevor es weitgehend aufklart und es zu vereinzelten Schauern und sonnigen Abschnitten kommt. Mäßiger bis frischer West- oder Südwestwind, der im Laufe des Tages zunimmt, Höchsttemperatur 16 °C», heißt es in der Wettervorhersage für den Tag.

Weil es laut Prognose auch für den Rest der Woche zu keiner signifikanten Besserung kommt, wird derzeit sogar der Sonntag als zusätzlicher Renntag in Betracht gezogen, immerhin gilt es, noch sechs Rennen im Programm unterzubringen. «Sicherheit steht für mich an erster Stelle. Ich werde die Fahrer nur unter den bestmöglichen Bedingungen auf die Strecke lassen», unterstreicht Rennleiter Gary Thompson, dass er sich auf keine Kompromisse einlassen wird.

Eigentlich endet die Tourist Trophy am Samstag mit der Senior-TT. Viele der Streckenposten werden am Sonntag ihre Rückreise antreten, stehen also nicht mehr für etwaige Rennen zur Verfügung. Damit am Sonntag überhaupt gefahren werden kann, gilt es ein nicht unerhebliches Problem zu lösen. Deshalb wurde ein Aufruf gestartet, dass sich all jene Personen so schnell wie möglich melden sollen, die für den Ausweichtermin einspringen können.

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