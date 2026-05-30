TT 2026: Dramatische Wetteränderung könnte die Rennen beeinträchtigen

Der Wettergott verwöhnte in den ersten Tagen der Trainingswoche die Aktiven und Fans mit besten äußeren Bedingungen. Herrlichster Sonnenschein und für diese Gegend beinahe schon tropische Temperaturen sorgten für beste Laune unter denen, die aus aller Welt für die Tourist Trophy auf die Isle of Man gekommen waren.

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Bereits am Freitag, dem Tag des letzten Qualifyings, deutete sich ein Wetterumschwung an. Bei bedecktem Himmel sowie auffrischendem und böigem Wind wurden die langärmeligen Pullover oder die Bodywärmer wieder aus den Schränken geholt. Sogar Hauben tragende Personen wurden fallweise entlang der Strecke gesehen.

Nun gilt die Sorge, dass sich das Wetter in den kommenden Tagen dramatisch verschlechtern und den Ablauf in der heute beginnenden Rennwoche nachhaltig beeinträchtigen könnte. Zumindest laut der Vorhersage der Meteorologen des «Ronaldsway Met Offices» stehen ziemlich sicher Phasen mit ziemlich starkem Wind und Regen bevor.

Schon heute wurde der Start des ersten Superstock-Rennens nach hinten geschoben. Nebel und tiefe Wolken im Bereich der Mountain Mile lassen momentan den Flug eines Rettungshubschraubers, der aber zwingend möglich sein muss, nicht zu. Derzeit hofft man, dass sich die Bedingungen bis zur neu festgesetzten Startzeit um 13:00 Uhr MESZ gebessert haben.

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