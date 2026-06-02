TT 2026, Programm für Dienstag: Wenn überhaupt, dann maximal ein Rennen

Zuerst die Supersport-Klasse, darauf die Sportbike-Kategorie und als Abschluss des Tages der am Samstag wegen Schlechtwetters abgesagte erste Superstock-Rennen, so hatte sich zumindest der Veranstalter der Tourist Trophy das Programm für den Dienstag vorgestellt. Aber, so wie es aussieht, kann nicht einmal mit Sicherheit gesagt werden, dass die Zuschauer ein Rennen sehen werden.

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Ungewöhnlich früh, nämlich bereits knapp vor 07.00 Uhr MESZ informierte die Rennleitung die Teams, dass das geplante Programm um eine Stunden nach hinter verschoben wird. Das für 10.30 Uhr MESZ angekündigte Update traf pünktlich ein und brachte eine weitere Verschiebung um eine Stunde. In Absprache mit Met Office wollte man mit dem Wetterdienst die Entwicklung der Lage beobachten.

«Der Rennleiter hat eine weitere Verzögerung von einer Stunde sowie einen geänderten Zeitplan für den heutigen Nachmittag bestätigt», hieß es in der dritten Aussendung. «Für den Vormittag und den Nachmittag ist kein weiterer Regen vorhergesagt. Es besteht die Hoffnung, dass sich die Bedingungen soweit verbessert haben, damit das erste Supersport-Rennen um 15:00 Uhr MESZ gestartet werden kann.»

Und weiter: «Aufgrund der vorhergesagten Regenschauer, die den Bergabschnitt der Strecke betreffen, sind für heute Abend keine Rennen mehr geplant. Ein überarbeiteter Zeitplan für den Rest der Woche wird zu gegebener Zeit veröffentlicht. Vielen Dank für Ihre anhaltende Zusammenarbeit und Geduld!»

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