TT 2026: Senior-TT nach Sturz abgebrochen und auf Samstag verschoben

Eigentlich sollte die Senior-TT als Höhepunkt der alljährlichen Tourist Trophy den Abschluss der Rennwoche bilden und eigentlich sollte das Hauptrennen über sechs Runden auf dem 60,725 Kilometer langen und körperlich fordernden Snaefell Mountain Course gehen. Zweimal «eigentlich sollte», denn 2026 ist wieder einmal ein besonderes Jahr auf der Isle of Man.

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Weil einerseits die örtlichen Wetterpropheten für den letzten Veranstaltungstag die Regenwahrscheinlichkeit hoch einstufen, wurde dem Rennen Vorrang eingeräumt und einen Tag vorverlegt. Andererseits fanden vor der Senior-TT bereits zwei Rennen statt. Auch wenn es offiziell kein Limit gibt, werden neun Runden pro Tage als Maximum für einen Fahrer angesehen.

Nicht nur die 51 Piloten, darunter der Österreicher Julian Trummer und der Deutsche David Datzer, machen sich auf der Glencrutchery Road bereit, auch entlang der einzigartigen Strecke haben die Zuseher längst die besten Plätze eingenommen, um ihre Helden auf zwei Rädern anzufeuern.

Auch 30 Jahre Erfahrung schützen nicht vor Nervosität

Selbst John McGuinness, der mit 23 Siegen in der ewigen Bestenliste hinter Michael (36) und Joey Dunlop (26) den dritten Platz einnimmt, ist die Spannung vor dem Start anzusehen. Es könnte für den 54-jährigen Briten die letzte Senior-TT sein, denn in den kommenden Tagen wird erwartet, dass er sich äußert, ob er seine Karriere fortsetzt oder den Helm an den Nagel hängt.

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Die Nerven sind bis aufs Äußerste gespannt. Lediglich drei Minuten bevor er das Rennen um 17:15 Uhr Ortszeit mit Startnummer 1 auf seiner Honda-Werksmaschine eröffnen soll, setzt McGuinness, der heuer bei der TT sein 30-Jahr-Jubiläum feiert, seinen Helm nochmals ab, weil ein medizinischer Notfall eine zehnminütige Verzögerung nach sich zieht.

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Bei Glen Helen führen Dean Harrison, Peter Hickman, Ian Hutchinson, Josh Brookes und Dunlop die Zeitentabelle an, wobei Hicky 4,1 Sekunden verloren hat, Dunlop liegt beachtliche 8,5 sec. zurück. Schon im Superbike-Rennen hatten ihn technische Probleme eingebremst und daran gehindert, in den Kampf um den Sieg einzugreifen. Offensichtlich hat sie sein Team nicht in den Griff bekommen.

Bereits nach der ersten von vier Runden haben sich bei Dunlop und seinen Mannen die Hoffnungen auf den dritten Sieg an einem Tag zerschlagen, denn sein Rückstand auf Harrison beträgt beinahe eine halbe Minute. Auch Hickman, Brookes und Hutchinson liegen deutlich vor ihm. Trummer schließt den ersten Umlauf als 18. ab und Datzer liegt an der 40. Stelle.

Schwerer Sturz beendet die Senior-TT in der zweiten Runde

Die Fahrer werden vom Riding Marshall zurückeskortiert Foto: Ben McCook Die Fahrer werden vom Riding Marshall zurückeskortiert © Ben McCook

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Gerade als sich die Teams für den ersten und einzigen Boxenstopp bereit machen, bei dem nicht nur nachgetankt, sondern auch das Helmvisier gewechselt wird und bei den meisten Fahrern auch der Hinterradwechsel ansteht, macht sich ein unangenehmes Gefühl breit, nachdem das Rennen mit der roten Flagge gestoppt wird.

Im Bereich des elften Meilensteins kam es zu einem Unfall, der den Abbruch nach sich zog. Laut Rennleitung ist der Fahrer bei Bewusstsein und ansprechbar. Er wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit dem Notarzthubschrauber ins nahegelegene Noble’s Hospital gebracht.

Weil nach Abschluss der Aufräumarbeiten die verbleibende Zeit einen Neustart der Senior-TT über eine Renndistanz von 4 Runden nicht mehr zulassen würde, wird das Rennen auf Samstag, den 5. Juni, verschoben. Dem Vernehmen nach soll das Rennen um 13.00 Uhr MESZ nochmals gestartet werden. Für 16.00 Uhr MESZ ist das zweite Sportbike-Rennen angesetzt.