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TT 2026: Überarbeiteter Zeitplan, Senior-TT wird Vorrang eingeräumt

Die Organisatoren der Tourist Trophy haben einen überarbeiteten Zeitplan für den Rest der Veranstaltung festgelegt, der darauf ausgelegt ist, die verfügbaren Wetterfenster optimal zu nutzen.

Road-Racing

Ohne Regenschirm ging am Mittwoch auf der Isle of Man nichts
Ohne Regenschirm ging am Mittwoch auf der Isle of Man nichts
Foto: Ben McCook
Ohne Regenschirm ging am Mittwoch auf der Isle of Man nichts
© Ben McCook

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Angesichts der für die kommenden Tage prognostizierten unbeständigen Wetterlage wurde der überarbeitete Zeitplan so gestaltet, dass der Austragung der Senior-TT Vorrang eingeräumt wird, während gleichzeitig die bestmöglichen Voraussetzungen geschaffen werden, um so viel wie möglich vom verbleibenden Rennprogramm zu absolvieren.

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Obwohl die Wahrscheinlichkeit derzeit als gering eingeschätzt wird, dass am Donnerstag ein Rennen stattfinden kann, hat man ein vorläufiges Programm für diesen Tag festgelegt, um sicherzustellen, dass jede sich bietende Gelegenheit bei einer Verbesserung der Bedingungen genutzt werden kann. Eine endgültige Entscheidung bezüglich der Aktivitäten am Donnerstag wird am Morgen des Tages nach Absprachen zwischen dem Rennleiter und dem Wetterdienst der Isle of Man getroffen.

Sofern es die Bedingungen zulassen, bietet das Programm am Donnerstag um die Mittagszeit die Möglichkeit, das erste Superstock-Rennen, das ursprünglich für vergangenen Samstag vorgesehen war, nachzuholen. Eine neuerliche Verschiebung ist angesichts des straffen Zeitplans allerdings nicht mehr möglich. In diesem Fall wird das Preisgeld wie üblich zu gleichen Teilen unter allen qualifizierten Teilnehmern aufgeteilt.

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Für Freitag sind das zweite Supersport-Rennen, das erste Sportbike-Rennen sowie die Senior-TT vorgesehen. Am Samstag sollen das jeweils zweite Rennen der Klassen Sportbike und Superstock stattfinden. Sollte das Wetter oder die Streckenbedingungen Rennaktivitäten verhindern, werden beide auf Sonntag verschoben.

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Die Rennleitung versucht, kein Rennen bei der TT ausfallen zu lassen

«Nach den Störungen, die wir während der gesamten Veranstaltung erlebt haben, haben wir alle Optionen geprüft, um die Durchführung der Rennen zu gewährleisten, wobei es nach wie vor für uns Priorität hat, kein Rennen ausfallen zu lassen», gibt Rennleiter Gary Thompson Einblicke in die herausfordernde Planung der Veranstaltung.

«Das überarbeitete Programm wurde entwickelt, um uns die bestmöglichen Chancen zu bieten, die verbleibenden Rennen durchzuführen, und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Senior-TT als Hauptrennen der Veranstaltung stattfinden kann.»

«Wir sind uns der Enttäuschung bewusst, die diese Unterbrechung für Teilnehmer, Teams, Streckenposten, Anwohner und Fans mit sich bringt, und ich möchte allen für ihre Geduld, ihr Verständnis und ihre anhaltende Unterstützung während der gesamten Veranstaltung danken.»

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