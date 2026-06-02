Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Road Racing

  4. /

  5. Road-Racing

  6. /

  7. News

Werbung

TT 2026: Zeit zum Feiern, Sportbike-Rennen am Dienstagabend gestrichen

Michael Dunlop, Peter Hickman und Co. können nach der nachmittäglichen Supersport-TT getrost in den Feiermodus wechseln, denn das für den Abend angesetzte Rennen der Sportbike-Klasse wurde abgesagt.

Road-Racing

Einsetzender Regen verhinderte das Sportbike-Rennen am Abend
Einsetzender Regen verhinderte das Sportbike-Rennen am Abend
Foto: Ben McCook
Einsetzender Regen verhinderte das Sportbike-Rennen am Abend
© Ben McCook

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Nachdem sie am Nachmittag im ersten Supersport-Rennen den ersten bzw. dritten Platz belegt hatten, konnten Sieger Michael Dunlop und Peter Hickman ihre Erfolge nicht ausgiebig feiern, denn für den Abend war bereits der erste Lauf der Sportbike-Kategorie, in dem sie ebenso wie Mike Browne, Paul Jordan oder Jamie Coward wieder gefordert waren.

Werbung

Werbung

Zu Mittag hatte es bereits geheißen, dass von den drei für Dienstagnachmittag angesetzten Rennen nur das der Supersport-Klasse durchgeführt werden kann, weil sich laut der Wetterstation auf der Isle of Man am Regenradar eine Schlechtwetterfront ankündigte. Weil sich Richtung und Geschwindigkeit verändert hatten, war man dann der Ansicht, auch die Sportbikes starten zu lassen.

Knapp vor 18.00 Uhr Ortszeit war dann doch wieder alles anders. «Aufgrund heftiger Niederschläge, die derzeit über den Westen der Insel ziehen, und weiterer Regenschauer, die für den Rest des Abends vorhergesagt sind, hat sich der Rennleiter entschlossen, dass heute keine weiteren Rennen stattfinden werden. Eine weitere Mitteilung wird zu gegebener Zeit veröffentlicht.»

Empfehlungen

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Road Racing News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM