TT 2027: Superstock-Rennen gestrichen und Hommage an 100. Senior-TT

Für den Ablauf der nächstjährigen Tourist Trophy wurden einige Anpassungen vorgenommen. Die Qualifikationswoche, die vom 31. Mai bis 4. Juni dauern wird, bleibt unverändert. Das überarbeitete Zeitplan beginnt am Samstag, dem 5. Juni. Das über sechs Runden gehende Superbike-Rennen kehrt an seinen traditionellen Platz zurück und wird die Rennwoche eröffnen.

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Am Sonntag ist lediglich das erste Supersport-Rennen über vier Runden angesetzt. Sollte nämlich am Samstag das Wetter kein Rennen zulassen, bestünde zeitlich durchaus die Möglichkeit, die Superbikes auf den Snaefell Mountain Course zu lassen.

Nach einem rennfreien Montag stehen am Dienstag, dem 8. Juni, das Superstock-Rennen (4 Runden) und der erste Lauf der Seitenwagen, der nach der Neugestaltung des technischen Reglements über zwei Runden führen wird, auf dem Programm.

«Die Reduzierung von zwei auf ein Superstock-Rennen ermöglicht es uns, dem verbleibenden Rennen und beiden Sportbike-Rennen mehr Substanz zu verleihen, mehr Erholungszeit innerhalb des Programms zu schaffen und das Superbike-Rennen und die Senior-TT besser abzusichern», begründet Paul Phillips, Leiter Motorsport bei den Isle of Man TT Races die Streichung.

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Am Mittwoch werden die Piloten der Supersport-Klasse zum zweiten Mal auf die Strecke geschickt. Dazu gibt es das erste Rennen der Sportbike-Klasse. Mit diesen zwei Rennen über je vier Runden auf dem über 60 Kilometer langen Kurs ist für Unterhaltung gesorgt.

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Nach einem weiteren Ruhetag bekommt der Höhepunkt der Veranstaltung seine eigene Bühne. Die Senior-TT, die nächstes Jahr zum hundertsten Mal ausgetragen wird, bildet am Freitag, dem 11. Juni, nicht wie gewohnt den Abschluss der Rennwoche, denn am Tag darauf gibt es noch die zweiten Rennen der Seitenwagen und Sportbikes.

Der Zeitplan sieht während der gesamten Rennwoche eine besondere Hommage an die Motorräder vor, die die 100-jährige Geschichte des legendären Senior TT-Rennens geprägt haben. Phillips: «Wir möchten, dass es bei der 100. Senior-TT um viel mehr geht als nur um das Rennen selbst. Es bietet uns die Gelegenheit, die Fahrer, Motorräder und außergewöhnlichen Leistungen zu feiern, die dieses Rennen zum wichtigsten der TT gemacht haben.»

Zeitplan Tourist Trophy 2027

Datum Klasse 05.06. Superbike (6 Rdn.) 06.06. Supersport 1 (4 Rdn.) 07.06. Ausweichtermin 08.06. Superstock (4 Rdn.) Seitenwagen (2 Rdn.) 09.06. Supersport 2 (4 Rdn.) Sportbike (4 Rdn.) 10.09. Ausweichtermin 11.06. Senior-TT (6 Rdn.) 12.06. Seitenwagen (2 Rdn.) Sportbike (4 Rdn.)

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