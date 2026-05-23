TT2026: Live mit dem «TT Live Pass», Zusammenfassungen auf Motorvision+

Am Pfingstmontag, dem 25. Mai, startet die Tourist Trophy 2026 mit dem freien Training. Das wohl gefährlichste Straßenrennen der Welt zieht alljährlich tausende Zuseher aus aller Welt in ihren Bann, die teils die strapaziöse Anreise und den kostspieligen Aufenthalt auf der kleinen Insel zwischen Irland und Großbritannien auf sich nehmen. Es ist nicht nur die allgegenwärtige Gefahr, die sie anlockt, sondern vor allem die unvergleichliche Atmosphäre, denn nirgendwo sonst ist man als Road-Racing-Fan den Aktiven so nahe wie auf der Isle of Man.

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Man darf heuer gespannt sein, on Michael Dunlop seinen Siegeszug aus den letzten beiden Jahren, in denen er je vier Rennen als vielumjubelter Sieger beendete, fortsetzen kann oder ob Peter Hickman, der sich sowohl 2024, als auch 2025 bei der Tourist Trophy bei Stürzen schwer verletzt hatte, zu seiner alten Form zurückfindet. Dean Harrison, der sich momentan in einer bestechenden Form befindet, könnte beiden allerdings ein Schnippchen schlagen. Im Vorjahr gewann er beide Superstock-Rennen und auch im Superbike-Rennen fehlte nicht viel zum Sieg.

Und dann sind da noch die spektakulären Seitenwagen, die für Abwechslung zwischen den acht Solo-Rennen der Klassen Superbike, Superstock, Supersport und Sportbike sorgen. Geht es nach den einheimischen Fans, stehen die Sieger der Herzen mit den Brüdern Ryan und Callum Crowe bereits vor dem Start fest. Doch der 14-fache TT-Sieger Ben Birchall wird mit seinem neuen Beifahrer Mark Wilkes den größten Pokal nicht kampflos den Lokalmatadoren überlassen und auch Pete Founds und Jevan Walmsley wollen ein Wörtchen beim Kampf um den Sieg mitreden.

Wer dieses Jahr keine Möglichkeit hat, seinen Helden auf zwei oder drei Rädern vom Streckenrand anzufeuern, liefert der Bezahlsender Motorvision+ nur wenige Tage nach jedem Qualifying und Rennen ausführliche Zusammenfassungen auf die Empfangsgeräte. Kommentiert und analysiert werden die Sendungen in gewohnt lockerer Weise vom renommierten Motorrad-Experten und TT-Insider Lenz Leberkern, der in seinem Buch «Meine Isle of Man» spannende Hintergrundgeschichten das Wissen der eingefleischten Road-Racing-Fans bereichert.

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Was die TT so außergewöhnlich macht, ist, wie sich die Handlung zwei Wochen lang Tag für Tag, Trainingseinheit für Trainingseinheit entwickelt – und dabei selten so verläuft, wie man es vorhergesagt hätte. Jedes Jahr gibt es Momente und kleine, aber entscheidende Wendungen, die die gesamte Rennwoche in den Fokus rücken. Nicht, um einen einzelnen Moment festzuhalten, sondern um die ganze Geschichte zu verfolgen, gibt es den TT Live Pass 2026, der zum Preis von £23,99 täglich umfangreiche Live-Berichterstattung in englischer Sprache liefert.

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

Motorvision-Sendeplan, Beginn jeweils um 20.00 Uhr MESZ