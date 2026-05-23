TT2026: Live mit dem «TT Live Pass», Zusammenfassungen auf Motorvision+
Für alle Fans, die nicht zur TT auf die Isle of Man reisen können, gibt es bei Motorvision+ zeitversetzt Zusammenfassungen. Wer täglich live dabei sein möchte, sollte sich den «TT Live Pass» gönnen.
Am Pfingstmontag, dem 25. Mai, startet die Tourist Trophy 2026 mit dem freien Training. Das wohl gefährlichste Straßenrennen der Welt zieht alljährlich tausende Zuseher aus aller Welt in ihren Bann, die teils die strapaziöse Anreise und den kostspieligen Aufenthalt auf der kleinen Insel zwischen Irland und Großbritannien auf sich nehmen. Es ist nicht nur die allgegenwärtige Gefahr, die sie anlockt, sondern vor allem die unvergleichliche Atmosphäre, denn nirgendwo sonst ist man als Road-Racing-Fan den Aktiven so nahe wie auf der Isle of Man.
Man darf heuer gespannt sein, on Michael Dunlop seinen Siegeszug aus den letzten beiden Jahren, in denen er je vier Rennen als vielumjubelter Sieger beendete, fortsetzen kann oder ob Peter Hickman, der sich sowohl 2024, als auch 2025 bei der Tourist Trophy bei Stürzen schwer verletzt hatte, zu seiner alten Form zurückfindet. Dean Harrison, der sich momentan in einer bestechenden Form befindet, könnte beiden allerdings ein Schnippchen schlagen. Im Vorjahr gewann er beide Superstock-Rennen und auch im Superbike-Rennen fehlte nicht viel zum Sieg.
Und dann sind da noch die spektakulären Seitenwagen, die für Abwechslung zwischen den acht Solo-Rennen der Klassen Superbike, Superstock, Supersport und Sportbike sorgen. Geht es nach den einheimischen Fans, stehen die Sieger der Herzen mit den Brüdern Ryan und Callum Crowe bereits vor dem Start fest. Doch der 14-fache TT-Sieger Ben Birchall wird mit seinem neuen Beifahrer Mark Wilkes den größten Pokal nicht kampflos den Lokalmatadoren überlassen und auch Pete Founds und Jevan Walmsley wollen ein Wörtchen beim Kampf um den Sieg mitreden.
Wer dieses Jahr keine Möglichkeit hat, seinen Helden auf zwei oder drei Rädern vom Streckenrand anzufeuern, liefert der Bezahlsender Motorvision+ nur wenige Tage nach jedem Qualifying und Rennen ausführliche Zusammenfassungen auf die Empfangsgeräte. Kommentiert und analysiert werden die Sendungen in gewohnt lockerer Weise vom renommierten Motorrad-Experten und TT-Insider Lenz Leberkern, der in seinem
Was die TT so außergewöhnlich macht, ist, wie sich die Handlung zwei Wochen lang Tag für Tag, Trainingseinheit für Trainingseinheit entwickelt – und dabei selten so verläuft, wie man es vorhergesagt hätte. Jedes Jahr gibt es Momente und kleine, aber entscheidende Wendungen, die die gesamte Rennwoche in den Fokus rücken. Nicht, um einen einzelnen Moment festzuhalten, sondern um die ganze Geschichte zu verfolgen, gibt es den TT Live Pass 2026, der zum Preis von £23,99 täglich umfangreiche Live-Berichterstattung in englischer Sprache liefert.
Motorvision-Sendeplan, Beginn jeweils um 20.00 Uhr MESZ
01. Jun
Qualifying-Highlights
02. Jun
Superstock-Rennen 1
03. Jun
Superbike-Rennen
04. Jun
Seitenwagen-Rennen 1
05. Jun
Supersport-Rennen 1
06. Jun
Seitenwagen-Rennen 2
07. Jun
Superstock-Rennen 2
08. Jun
Supersport-Rennen 2
09. Jun
Senior-TT
10. Jun
Sportbike-Rennen 1
11. Jun
Sportbike-Rennen 2
12. Jun
Zusammenfassung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach