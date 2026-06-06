Unfallreicher Freitag: Erno Kostamo, Jamie Cringle & Michael Evans verletzt

Aufmerksamen Zusehern war es bei der Preisverleihung am Freitagabend bereits aufgefallen, dass Erno Kostamo seine TT-Replica nicht persönlich auf der Bühne abholen konnte. Am Samstagmittag kam von der Rennleitung die Bestätigung, dass es sich um den Finnen gehandelt hatte, dessen Unfall im Bereich des elften Meilensteins zum Abbruch der Senior-TT geführt hatte.

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«Kostamo wurde zunächst vor Ort versorgt, bevor er ins Noble’s Hospital und anschließend zur weiteren Behandlung ins Aintree Hospital verlegt wurde. Sein Zustand wird als bei Bewusstsein, stabil und ansprechbar beschrieben. Er wird weiterhin wegen Verletzungen an Bein und Hüfte behandelt», vermeldete das offizielle Statement des Veranstalters der Tourist Trophy.

Schon davor war es im ersten Rennen des Tages, dem zweiten Supersport-Rennen in Union Mills zu einem schweren Unfall von Jamie Cringle gekommen. Der Lokalmatador, der sich Verletzungen Brust, Rücken und an den Beinen zugezogen hatte, wurde ebenfalls erst ins Noble’s Hospital gebracht und dann in eine Spezialklinik nach Großbritannien überstellt.

Glimpflicher ging der Unfall von einem weiteren Fahrer von der Isle of Man ab. Michael Evans, der bereits im Training schwer zu Sturz gekommen war, musste im ersten Rennen der Klasse Sportbike erneut aus dem Sattel. Er wird zwar nach wie vor im örtlichen Krankenhaus behandelt, dürfte aber ohne schwerwiegende Verletzungen davongekommen sein.

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