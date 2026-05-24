Verabschiedet sich John McGuinness nach der TT in die Motorsportpension?

Das Jahr 2026 ist für John McGuinness von besonderer Bedeutung. Beim North West 200 sollte der Brite dieses Mal zum hundertsten Rennen antreten. Daraus wurde es am Ende allerdings nichts, weil am Donnerstag nach dem tödlichen Unfall des Tschechen Kamil Holan sämtliche Läufe abgesagt wurden. So bleibt es bei 99 Starts beim spektakulären Dreieckrennen zwischen den nordirischen Städten Portstewart, Coleraine und Portrush.

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Bei der Tourist Trophy gibt es den nächsten Meilenstein in der Karriere des zweifachen Familienvaters aus der in der Grafschaft gelegenen Kleinstadt Morecambe zu feiern. Als er 1996 auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course debütierte, war noch nicht abzusehen, dass er sich zu einer TT-Legende entwickeln sollte und auch 30 Jahre danach immer noch aktiv sein und zu den schnellsten Zweirad-Piloten zählen würde.

Der 54-jährige Engländer ist nicht nur mit 23 Siegen hinter den Nordiren Michael Dunlop (33) und Joey Dunlop (26) der dritterfolgreichste Pilot in der über hundertjährigen Geschichte der TT, er ist auch der erste Mensch, der eine Runde mit einem Schnitt von über 130 Meilen pro Stunde drehte. McGuinness hätte sich keinen besseren Zeitpunkt dafür aussuchen können, gelang ihm dieses Kunststück doch ausgerechnet 2007 beim 100-Jahr-Jubiläum der TT.

Nach der Senior-TT fällt die Entscheidung, ob McGuinness seine Karriere fortsetzt

Trotz seines fortgeschrittenen Alters kann der Evergreen immer noch mit seinen jüngeren Konkurrenten mithalten, wie er mit seinen regelmäßigen Top-10-Resultaten unter Beweis stellt. Deshalb hat der Honda-Werkspilot auch bis heute noch keinen Gedanken an einen Rücktritt verschwendet, aber er ist sich auch bewusst, dass er nicht ewig weitermachen kann. Ein Abschied von seiner aktiven Rolle könnte also unmittelbar bevorstehen.

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Spätestens nach der Senior-TT wird sich McGuinness Gedanken machen, ob es das letzte Rennen seiner unglaublichen Karriere war oder er doch noch eine Saison anhängen wird. Sollte er seinen Helm an den berühmten Nagel hängen, könnte er sich vorstellen, dem Sport weiterhin in irgendeiner Weise verbunden zu blieben, wie er gegenüber SPEEDWEEK.com anlässlich der von Horst Saiger organisierten Veranstaltung «Ein Abend mit John McGuinness» andeutete.

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