Schönes Jubiläum: Rotax feiert 12-millionstes Triebwerk aus Gunskirchen

Am 5. November ist am Stammsitz von Rotax in Gunskirchen der 12-millionste Motor vom Band gelaufen. Der in Dresden gegründete und nach dem Zweiten Weltkrieg nach Österreich umgesiedelte Motorenspezialist beschäftigt an seinem Stammsitz heute rund 1500 Mitarbeiter und ist im Zweiradbereich vor allem für Ein- und Zweizylindermotoren bekannt, die von den Hausruckviertlern für Aprilia und BMW gefertigt wurden.

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Vor allem Aprilias Einstieg in den Straßenrennsport wurde von der Zusammenarbeit mit Rotax geprägt. Später statteten die Österreicher unter anderem mit der Aprilia Pegaso auch Straßenmotorräder mit Antrieben aus. Aus der Pegaso ging die bis zum Jahr 2000 in Noale gefertigte F650-Baureihe mit Einzylindermotor hervor, bei der BMW auf mit der Aprilia-Schwester nahezu baugleiche Motoren aus Gunskirchen setzte. Bis zum Jahr 2019 verbaute BMW in den F-Modellfamilien Reihenzweizylinder, die zwar zuletzt von Loncin in China gefertigt, jedoch auf Rotax-Konstruktionen zurückgingen.

Heute werden in Gunskirchen vor allem Zweitaktmotoren für Boote und Schneemobile gefertigt, jedoch auch für Can-Am. Der kanadische Dreirad- und Quadspezialist gehört, wie Rotax selbst, zum BRP-Konzernverbund. 1500 Mitarbeiter fertigen in Oberösterreich heute noch rund ein Drittel der Jahresproduktion des Motorenbauers, die restlichen zwei Drittel kommen aus dem mexikanischen Querétaro.

Der Jubiläumsmotor aus Gunskirchen ist ein 600 RR-E-TEC, der für die BRP-Marken Ski-Doo und Lynx gedacht ist.

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