Royal Enfield zündet die nächste Stufe: 750er-Reihentwin feiert Premiere

Bei ihrer Präsentation waren die Royal Enfield Continental GT 650 und Interceptor 650 die ersten Zweizylindermodelle der ursprünglich britischen Marke seit über 50 Jahren. Mit A2-tauglichen 48 PS galt der Reihentwin auf dem Heimatmarkt in Indien für das Gros der Kundschaft seinerzeit als stark motorisiert und bildete die Spitze im Modellprogramm.

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Doch schon im Jahr 2017 kündigte Eicher-Motors-Chef Sidharta Lal an, dass man sich Modelle im Angebot ausgesucht habe, die man zu leistungsstärkeren und teureren Produkten weiterentwickeln wolle. Die Bedürfnisse auf dem Heimatmarkt gleichen sich mit denen auf den europäischen und nordamerikanischen Volumenmärkten immer mehr an. Zur EICMA 2026 präsentierten die Inder zu diesem Zweck nun die neueste Ausbaustufe ihres luftgekühlten Zweizylinders, mit dem der Hersteller ein Angebot in höheren Hubraumsegmenten schaffen und künftige Flaggschiffe der Modellpalette antreiben will. Verbaut wird das Aggregat zum Start in zwei Modellen, die beide unterschiedliche Ausprägungen der gleichen Modellplattform darstellen.

Das wichtigste Marktsegment peilen die Indo-Briten zweifellos mit der Himalayan 750 an. Zehn Jahre nach der, ebenfalls luftgekühlten, Himalayan 411 übersetzen die Ingenieure deren Rezept auf eine moderne Reiseenduro. Als «unkompliziert» und «retro mit moderner Technik» charakterisiert eine Firmenaussendung das neue Flaggschiff der Modellpalette. Gleichzeitig verfüge die Reiseenduro mit 19-Zoll-Vorder- und 17-Zoll-Hinterrad über «Touring-DNA». Der Federweg der Gabel misst 190 Millimeter. Das Bike verfügt zudem über Voll-LED-Beleuchtung, 4-Zoll-TFT, Tempomat und Kurven-ABS. Das Herz der Himalayan 750 ist der neu entwickelte Reihentwin. Dieser setzt, wie im kleineren Schwesteraggregat, auf Luft- und Ölkühlung. Der Hubraum des Twins beträgt 743 Kubikzentimeter. 63 Newtonmeter Drehmoment stehen maximal zur Verfügung, 55 PS stehen als Spitzenleistung im Datenblatt.

Royal Enfield Continental GT 750 Foto: Royal Enfield/Nigel Harniman Royal Enfield Continental GT 750 © Royal Enfield/Nigel Harniman

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Noch eine Schippe mehr soll beim Schwestermodell Continental GT 750 anstehen, auch wenn Royal Enfield genaue Daten für diese noch nicht herausgibt. Schon auf der EICMA 2025 zeigte Royal Enfield eine Vorschau von Motor und Modell in Form eines Cup-Motorrads. Die Botschaft war klar: Die Serienversion, die auf der diesjährigen Ausgabe der Mailänder Leitmesse präsentiert wurde, solle die sportlichste Ausführung des neuen Twins werden. Laut den Indo-Briten kommt in dem neuen Café-Racer eine «stärkere Version» des neuen 743-ccm-Zweizylindermotors zum Einsatz, der das Modell überhaupt zum «bislang leistungsstärksten Serienmotorrad von Royal Enfield» mache. Um den Vortrieb einzubremsen, kommt am Vorderrad eine Bybre-Bremsanlage mit zwei Bremsscheiben zum Einsatz, ganz wie beim massigeren Reisenduro-Schwestermodell. Wie in der Continental GT 650, steckt der Motor in einem klassischen Stahlrohrrahmen, klassisch auch die beiden Federbeine am Hinterrad und die Telegabel vorn. Das traditionelle Rezept wird unterstrichen vom Retro-Design, das unverkleidet erhältlich sein wird und optional mit einer Halbschalenverkleidung. Die nächste Stufe ist bereits in Arbeit: Auch die Interceptor bekommt ein Modell mit dem neuen 750er-Twin, bis zu dieser dürfte es jedoch noch dauern.