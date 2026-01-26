Royal Enfield Continental GT 750: Klassisch moderner und mehr Dampf

Spätestens auf der EICMA im Herbst 2026 ist es so weit: Schon auf der letzten Mailänder Leitmesse gab Royal Enfield einen Ausblick auf den nächsten Schritt nach oben für die Marke. Was nicht bedeutet, dass potenzielle Kunden bei den Indo-Briten nicht auch weiterhin auf das Wesentliche reduzierte Motorräder bekommen werden. Am wichtigsten für die traditionsreiche Marke ist und bleibt schließlich der indische Heimatmarkt. Doch auch in diesem wachsen Wohlstand und mit diesem auch die Ansprüche der Kunden, der Bedarf nach mehr Leistung und Ausstattung. Dies muss dennoch in Relation zum bisherigen Angebot gesehen werden: Die nächste Ausbaustufe des Reihentwins wird, aller Voraussicht nach, aufgerundete 70 PS leisten und bleibt luft- und ölgekühlt. Die bisherige Kundschaft, in Asien wie Europa, schätzt die robuste Konstruktion und für Leistungs- und Technologiefeuerwerke bleiben deshalb auch künftig andere Marken zuständig.

Verbaut wird das neue Aggregat, neben einer neuen Reiseenduro, die wohl auf den Namen Himalayan 750 hören wird, in einer Interceptor 750 und, wie erstmals auf Fotos zu sehen, auch in der Serienversion der Continental GT. Diese ist unserem Fotografen bei Testfahrten in Spanien vor die Linse gefahren und offenbar bereits nahezu produktionsreif. Auf der EICMA wurde ein Cup-Racing-Modell mit dem neuen Aggregat gezeigt, das nur in Ansätzen Hinweise auf die Serienvariante zuließ. Äußerlich zu erkennen wird diese dann, wie die weiteren bisher gesichteten 750er-Modelle, an der zweiten Bremsscheibe, an denen jeweils Bybre-Bremszangen arbeiten. Die Vorderradgabel scheint auf den ersten Blick zwar baugleich mit der 650 Kubik auffahrenden Schwester, auf den zweiten Blick verfügt sie jedoch über weniger Federweg – ein Hinweis auf eine geänderte Federung und vermutlich strafferes Fahrgefühl. Generell dürfte die Continental GT 750 fahraktiver positioniert werden, als die 48 PS starke Schwester und gegen Triumphs Speed Twin 900 antreten, mit deren Leistungsdaten sie grob vergleichbar sein wird. Die Federung am Hinterrad der Royal Enfield ist, im Vergleich zum Basismodell mit 650 Kubik, der Conti GT 750 vorbehalten, ebenso die Aluguss-Felgen. Der luft- und ölgekühlte Reihentwin gleicht jenem in der Interceptor 750, die Hubraumerweiterung ist an den Dimensionen des Aggregats bereits auf den ersten Blick zu erkennen. Obendrein sind auch Krümmer und die Abgasanlage entsprechend angepasst.

Royal Enfield Continental GT 750 Foto: BMH Images Royal Enfield Continental GT 750 © BMH Images

In der Gestaltung unterscheidet sich das Modell vor allem in Details: So zeigen sich am fotografierten Prototyp neu gestaltete Blinker vorn und hinten und auch die Instrumentierung ist neu gestaltet. Anders als bei den bestehenden Twins der Indo-Briten, bei denen ein Mix aus analoger und LCD-Anzeige verbaut wird, dürfte es sich hier um ein reines TFT-Rundinstrument handeln, das jedoch als angedeutetes Rundinstrument stilecht integriert wird. Die Außenspiegel an den Lenkerenden sorgen obendrein für einen adäquaten Coolness-Faktor. Auch stilistisch macht Royal Enfield also den nächsten Schritt, behält dabei den klassischen Look bei, setzt jedoch bei der Liebe zum Detail noch ein Stück drauf. Die 750er-Modelle dürften dabei die Basis bilden, auch außerhalb des Heimatmarkts neue Kundenschichten zu erobern und damit Marktanteile zu gewinnen. Bislang verbleiben rund 90 Prozent der Produktion der Marke in Indien. Das Entwicklungszentrum in Großbritannien arbeitet daran, dass sich dieser Anteil künftig gleichmäßiger verteilen könnte.

