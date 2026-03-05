1000 km Hockenheim: Für 20 Euro am Karsamstag in die Sachskurve

Am 04. April 2026 (Karsamstag) startet zum 51. Mal der traditionelle Auftakt in die Motorrad-Rennsaison – die DMV 1000km Hockenheim. Das traditionsreiche Langstreckenrennen auf der IDM-EuroMoto-Variante des Hockenheimring wird erneut zahlreiche Teams und Zuschauer in die badische Rennstadt locken. Neue Klassen und sportliche Neuerungen inklusive.

Werbung

Werbung

Nach dem Wegfall des Prädikats Deutscher Langstrecken Cup setzt der DMV- Deutscher Motorsport Verband e.V. - ein klares Zeichen für den Langstrecken-Motorradsport. Neben den etablierten Klassen Superbike, Supersport und Endurance sind 2026 erstmals auch Classic Superbike und Classic Supersport ausgeschrieben, um beliebten Motorrädern früherer Baujahre eine eigene Bühne zu bieten.

Der Renntag beginnt mit dem Zeittraining am Vormittag, bevor um 11:30 Uhr der traditionelle Le-Mans-Start erfolgt. Ziel der Teams ist es, die 271 Runden beziehungsweise 1000 Kilometer möglichst schnell zu absolvieren und bei der Siegerehrung gegen 19:00 Uhr ganz oben auf dem Podium zu stehen.

Hockenheim Klassenüberblick

Endurance: über 500 ccm, mindestens 70 PS am Hinterrad. Superbike: mehrere Motorräder pro Team, 90 PS oder mehr, mehr als 750 ccm (4Zyl.) bzw. mehr als 1000 ccm (2/3Zyl.) Supersport: Definierte Hubraumfenster je Zylinderzahl, mindestens70 PS. Classic Superbike: Baujahre 1993–2003, mindestens 90 PS, spezifische Hubraumbereiche. Classic Supersport: Baujahre 1993–2005, mehr als 70 PS, definierte Hubraumklassen. Alle Klassen, außer Endurance, können von Teams mit mehreren Motorrädern bestritten werden.

Werbung

Werbung

Rahmenprogramm für Fans

Auch abseits der Strecke bietet die Veranstaltung viel Motorsport-Atmosphäre. Fan-Meile mit Ausstellern, Gespann-Schnuppertag hinter der Ost-Tribüne mit der IG Gespannrennen e.V. Parallel-Jugendkartslalom im Fahrerlager, organisiert vom BMC Hockenheim e.V. im DMV. Alles gibt es für 20 Euro Eintritt pro Kopf. Kinder und Jugendliche bis 15 freier Eintritt. Offen sind die Tribüne an der Sachkurve und die Haupttribüne.

Thema der Woche Kräfteverhältnisse beim MotoGP-Auftakt: Das ist nicht die ganze Wahrheit Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer. Ivo Schützbach Weiterlesen