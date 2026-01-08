ADAC Junior Cup 2026 mit vier Herstellern möglich

Für den ADAC Junior Cup geht es 2026 in die nächste Runde. Anfang Mai startet der Nachwuchscup für Jugendliche ab 13 Jahren auf dem Sachsenring in die neue Saison. Insgesamt fünf Events im Rahmen der IDM/EuroMoto in Deutschland, Tschechien und den Niederlanden sind geplant. Neben der bewährten KTM RC4R und der neuen Honda NSF250R sind ab diesem Jahr auch die Ohvale GP-7 sowie die BeOn Promo3 für den Wettbewerb zugelassen.

Für die Nachwuchspiloten des ADAC Junior Cups beginnt die Saison bereits Ende März in der Emilia-Romagna bei einem Einführungslehrgang im Rahmen des ADAC Rennstreckentrainings auf dem World Circuit Marco Simoncelli in Misano (31.03. bis 01.04.). Das erste Rennen steht vom 08. bis 10.05. auf der deutschen MotoGP-Strecke, dem Sachsenring, auf dem Programm. Anschließend geht es erneut ins Ausland: Zwischen dem 29. und 31.05. treten die jungen Talente im tschechischen Brünn an, bevor es nach einer kurzen Sommerpause wieder auf deutschem Boden in Oschersleben weitergeht (31.07. bis 02.08.). Vor dem großen Finale folgt ein weiterer Auslandsstopp. Vom 14.08. bis 16.08. ist der ADAC Junior Cup im niederländischen Assen zu Gast. Das Finale findet schließlich vom 25.09. bis 27.09. auf dem Hockenheimring statt.

Neu ab diesem Jahr: 2026 stehen den Teilnehmern zusätzlich drei neue Motorräder zur Auswahl. Die Honda NSF250R, die Ohvale GP-7 und die BeOn Promo3 werden über das Gewicht angeglichen und ergänzen die bereits etablierte KTM RC4R in der offiziellen Wertung. Für Gaststarter bleibt die Motorradwahl frei, sofern die Motorräder mit den wertungsberechtigten Modellen vergleichbar sind.

Einschreibungen sind möglich. Nennschluss ist der 15.02.2026. Weitere Informationen zur Serie und zur Anmeldung gibt es onlin e.

Kalender ADAC Junior Cup 2026

31.03. - 01.04. Einführungslehrgang Misano (I)

08.05. - 10.05.Sachsenring

29.05. - 31.05. Brünn (CZ)

31.07. - 02.08. Oschersleben

14.08. - 16.08. Assen (NL)

26.09. - 28.09. Hockenheimring