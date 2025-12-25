Alessandro Binder: Schweizer Moto4-Pilot bei Weihnachtsfeier in Spanien

Im Moto4 Northern Cup findet man mit Alessandro Binder auch einen Schweizer in der Startaufstellung. Der Nachwuchspilot strebt eine internationale Karriere an.

Alessandro, wie würdest du deine Saison 2025 in einem Wort zusammenfassen?

«Anspruchsvoll.»

Warum?

«Es war nicht ganz einfach. Wir hatten an einigen Rennen mit Abstimmungsproblemen beim Motorrad zu kämpfen. Dennoch konnte ich vier Podestplätze und eine Pole Position einfahren und die Saison auf Platz 5 beenden.»

Was war das beste Rennen oder bestes Rennwochenende dieses Jahr?

«Sicher die beiden Podestplätze in Tschechien anlässlich der MotoGP in Brünn, wo wir von zehntausenden Fans angefeuert wurden.»

Was war die größte Herausforderung?

«Um eine perfekte Saison zu fahren, bedarf es neben der richtigen Abstimmung des Motorrads halt auch einiges an Glück. Das war mir diese Saison nicht immer hold.»

Bist du mit deiner Saison im Northern Talent Cup zufrieden?

«Ich habe das Beste daraus gemacht, hätte die Saison aber gerne in den Top 3 beendet.»

Was hätte besser laufen können?

«Wie gesagt, ein bisschen mehr Glück mit der Abstimmung des Motorrads, dann hätte ich das eine oder andere Pünktchen mehr auf dem Konto gehabt.»

Was hast du in dieser Saison gelernt?

«Manchmal läuft es anders, als man sich das vorstellt. Dennoch immer Kopf hoch und weiterkämpfen, niemals aufgeben.»

Wie geht es in der Zukunft für dich weiter? Was ist dein Wunsch?

«Die Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren. Mit dem Support meiner Familie und Freunde, vor allem aber meiner Sponsoren, strebe ich wieder eine internationale Meisterschaft, die mir den Weg in die Weltmeisterschaft ebnen soll, an. Ich bin zuversichtlich, dass ich bald Positives verkünden kann. Jetzt geht es an Weihnachten zuerst mal für zehn Tage nach Spanien ins Training.»

Moto4 Northern Cup 2025