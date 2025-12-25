Alessandro Binder: Schweizer Moto4-Pilot bei Weihnachtsfeier in Spanien
Mit Platz 5 in der Endabrechnung des Moto4 Northern Cup 2025 landete der Schweizer Alessandro Binder ein Top-Ergebnis in der Nachwuchsschule von ADAC, Dorna und Honda.
Im Moto4 Northern Cup findet man mit Alessandro Binder auch einen Schweizer in der Startaufstellung. Der Nachwuchspilot strebt eine internationale Karriere an.
Alessandro, wie würdest du deine Saison 2025 in einem Wort zusammenfassen?
«Anspruchsvoll.»
Warum?
«Es war nicht ganz einfach. Wir hatten an einigen Rennen mit Abstimmungsproblemen beim Motorrad zu kämpfen. Dennoch konnte ich vier Podestplätze und eine Pole Position einfahren und die Saison auf Platz 5 beenden.»
Was war das beste Rennen oder bestes Rennwochenende dieses Jahr?
«Sicher die beiden Podestplätze in Tschechien anlässlich der MotoGP in Brünn, wo wir von zehntausenden Fans angefeuert wurden.»
Was war die größte Herausforderung?
«Um eine perfekte Saison zu fahren, bedarf es neben der richtigen Abstimmung des Motorrads halt auch einiges an Glück. Das war mir diese Saison nicht immer hold.»
Bist du mit deiner Saison im Northern Talent Cup zufrieden?
«Ich habe das Beste daraus gemacht, hätte die Saison aber gerne in den Top 3 beendet.»
Was hätte besser laufen können?
«Wie gesagt, ein bisschen mehr Glück mit der Abstimmung des Motorrads, dann hätte ich das eine oder andere Pünktchen mehr auf dem Konto gehabt.»
Was hast du in dieser Saison gelernt?
«Manchmal läuft es anders, als man sich das vorstellt. Dennoch immer Kopf hoch und weiterkämpfen, niemals aufgeben.»
Wie geht es in der Zukunft für dich weiter? Was ist dein Wunsch?
«Die Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren. Mit dem Support meiner Familie und Freunde, vor allem aber meiner Sponsoren, strebe ich wieder eine internationale Meisterschaft, die mir den Weg in die Weltmeisterschaft ebnen soll, an. Ich bin zuversichtlich, dass ich bald Positives verkünden kann. Jetzt geht es an Weihnachten zuerst mal für zehn Tage nach Spanien ins Training.»
Moto4 Northern Cup 2025
Fynn Kratochwil (D) 316 Punkte
Robin Siegert (D) 196 Punkte
Thias Wenzel (D) 150 Punkte
Anina Urlaß (D) Punkte 137 Punkte
Alessandro Binder (CH) 133 Punkte
Lorenzo Pontillo (B) 131 Punkte
Tom Rolin (B) 123 Punkte
Tobias Kitzbichler (A) 115 Punkte
Roman Durdis (CZ) 101 Punkte
Swan Emprin (F) 95 Punkte
Tamas Lukacs (H) 85 Punkte
Valdemar Mellgren (S) 74 Punkte
Adam Vyskocil (CZ) 57 Punkte
Domi Pekkanen (FI) 54 Punkte
Jaylen Korporaal (NL) 32 Punkte
Smilla Göttlich (D) 29 Punkte
William Krzelj (F) 22 Punkte
Ruben Nijland (NL) 21 Punkte
Giulio Di Napoli (I) 18 Punkte
Tom Kuil (NL) 14 Punkte
Zenno Bulté (B) 12 Punkte
Manny Van Tilburg (NL) 10 Punkte
Ricardo Berzati (SK) 8 Punkte
Casper Pennings (NL) 7 Punkte
Anton Rishede Eilersen (DK) 6 Punkte
Dean Gouw (NL) 2 Punkte
Tudor Dedea (D) 2 Punkte
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach