Anina Urlass: Kiefer-Pilotin war Dauergast auf Moto4 Northern Cup-Podest
Kiefer Racing schickte mit Unterstützung des Motorsport Team Germany die 15-jährigen Anina Urlass 2025 als einzige Dame in den NTC. Sie belohnte mit Spitzenergebnissen und P 4 in der Gesamtwertung.
Während ihre Freundin Smilla Göttlich im ADAC Junior Cup für Furore sorgte, mischte Anina Urlass gemeinsam mit ihrem Teamchef Jochen Kiefer regelmäßig die Spitzengruppe im Moto4 Northern Cup auf. Mit Erfolg.
Anina, wie würdest du deine Saison 2025 in einem Wort zusammenfassen?
«Lehrreich.»
Warum?
«Weil ich einfach extrem viel gelernt habe in der ganzen Saison, ob es Führungsrunden waren oder eine gute Qualifikationszeit, wie man sich gut positioniert oder Zweikämpfe im Rennen. Ich habe einfach in allem viel dazugelernt.»
Was war das beste Rennen oder bestes Rennwochenende dieses Jahr?
«Mein bestes Rennwochenende war Oschersleben. Auch wenn ich im zweiten Rennen gestürzt bin. Ich habe einfach alles versucht und war das ganze Wochenende super dabei. Ich konnte mir die Pole Position sichern und in den Rennen vorne mitkämpfen.»
Was war die größte Herausforderung?
«Das waren sicherlich Most und Sachsenring. Auf dem Sachsenring hat es gut begonnen, aber in den Rennen lief es nicht so gut, weil mein Set-up und meine Startmaschine nicht gut funktioniert haben. In Most hatte ich einen Motorschaden, fiel deshalb im Rennen aus und weil ich einfach im Kopf nicht frei genug war, um schon im ersten Rennen vorne mitzufahren.»
Bist du mit deiner Saison im Northern Talent Cup zufrieden?
«Ich bin sehr zufrieden mit meiner Saison. Ich habe mein Ziel, die Top-5, erreicht.»
Was hätte besser laufen können?
«Wie schon erwähnt, hätte die Arbeit in meinem Team etwas besser laufen können.»
Was hast du in dieser Saison gelernt?
«Insgesamt sehr, sehr viel, besonders was Zweikämpfe angeht.»
Wie geht es in der Zukunft für dich weiter? Was ist dein Wunsch?
«Ich weiß noch nicht genau, wie es für mich weitergeht. Da der Red Bull MotoGP Rookies Cup für mich nicht klappt, dann vielleicht noch eine Saison im Northern Talent Cup oder im European Talent Cup. Das wird noch entschieden.»
Moto4 Northern Cup 2025
Fynn Kratochwil (D) 316 Punkte
Robin Siegert (D) 196 Punkte
Thias Wenzel (D) 150 Punkte
Anina Urlaß (D) Punkte 137 Punkte
Alessandro Binder (CH) 133 Punkte
Lorenzo Pontillo (B) 131 Punkte
Tom Rolin (B) 123 Punkte
Tobias Kitzbichler (A) 115 Punkte
Roman Durdis (CZ) 101 Punkte
Swan Emprin (F) 95 Punkte
Tamas Lukacs (H) 85 Punkte
Valdemar Mellgren (S) 74 Punkte
Adam Vyskocil (CZ) 57 Punkte
Domi Pekkanen (FI) 54 Punkte
Jaylen Korporaal (NL) 32 Punkte
Smilla Göttlich (D) 29 Punkte
William Krzelj (F) 22 Punkte
Ruben Nijland (NL) 21 Punkte
Giulio Di Napoli (I) 18 Punkte
Tom Kuil (NL) 14 Punkte
Zenno Bulté (B) 12 Punkte
Manny Van Tilburg (NL) 10 Punkte
Ricardo Berzati (SK) 8 Punkte
Casper Pennings (NL) 7 Punkte
Anton Rishede Eilersen (DK) 6 Punkte
Dean Gouw (NL) 2 Punkte
Tudor Dedea (D) 2 Punkte
