Fynn Kratochwil: Nach NTC-Sieg 2025 Start im Red Bull Rookies Cup

Fynn Kratochwil (D) 316 Punkte Robin Siegert (D) 196 Punkte Thias Wenzel (D) 150 Punkte Anina Urlaß (D) Punkte 137 Punkte Alessandro Binder (CH) 133 Punkte Lorenzo Pontillo (B) 131 Punkte Tom Rolin (B) 123 Punkte Tobias Kitzbichler (A) 115 Punkte Roman Durdis (CZ) 101 Punkte Swan Emprin (F) 95 Punkte Tamas Lukacs (H) 85 Punkte Valdemar Mellgren (S) 74 Punkte Adam Vyskocil (CZ) 57 Punkte Domi Pekkanen (FI) 54 Punkte Jaylen Korporaal (NL) 32 Punkte Smilla Göttlich (D) 29 Punkte William Krzelj (F) 22 Punkte Ruben Nijland (NL) 21 Punkte Giulio Di NAPOLI (I) 18 Punkte Tom Kuil (NL) 14 Punkte Zenno Bulté (B) 12 Punkte Manny Van TILBURG (NL) 10 Punkte Ricardo Berzati (SK) 8 Punkte Casper Pennings (NL) 7 Punkte Anton Rishede Eilersen (DK) 6 Punkte Dean Gouw (NL) 2 Punkte Tudor Dedea (D) 2 Punkte