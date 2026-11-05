IBPM 2027 macht zwei Mal auf dem Schleizer Dreieck Station – neuer Kalender

Mit der Meisterfeier am 21. November 2026 im niedersächsischen Hoiersdorf endet die 26. Saison der Internationalen Bike Promotion Meisterschaft IBPM. Der Kalender umfasste in diesem Jahr mehrere einmalige Veranstaltungen, so in Schleiz, am Nürburgring und in Hockenheim, wohin man nach mehreren Jahren Abstinenz zurückkehrte. Komplettiert wurde der Kalender mit den Läufen in Brünn, Most und Oschersleben. Die Meister des Jahres 2026 heißen André Krüger in der Superbike open, Tim Holtz in der Supersport open, Alan Kreimes in der Supersport Next Generation, Jennifer Lehmann in der Gesamtwertung und Sebastian Lorch in der Advanced-Wertung des BMW RR Cups.

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Erneut konnten in den Rennen der Saison beachtliche sportliche Leistungen geehrt werden, was sich auch in den Ergebnissen der IBPM-Teilnehmer bei der ADAC Wildcard Challenge in Hockenheim zeigte. Fairness untereinander und die legendär familiäre Atmosphäre blieben auch 2026 Markenzeichen der Serie.

Nach der IBPM-Party kommt der Ausblick

Doch ab sofort geht der Blick nach vorn in die anstehende Saison. Die wichtigste Neuigkeit ist, dass die Klasse Sportbike für Zweizylinder bis 720 ccm nun endgültig in die Klassenstruktur der IBPM integriert wird. Aus der German Twin Trophy hervorgegangen, soll diese Klasse dem Nachwuchs einen sanften Einstieg und allen Teilnehmern bezahlbaren Motorsport ermöglichen.

Supersport open und Supersport Next Generation werden zusammengefasst und starten mit getrennter Wertung in einem Rennen. Am Durchführungskonzept des BMW RR Cups wird aktuell gearbeitet, möglicherweise wird er als eigene Wertung innerhalb der Superbike durchgeführt.

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Die Kalenderplanung wurde in den letzten Wochen immer wieder von Verschiebungen seitens der Rennstrecken erschwert. So kam es zur Veröffentlichung eines vorläufigen Kalenders, der aber nach einigen Tagen schon wieder obsolet wurde. Einen großen Einfluss hatte auch eine unter den bisherigen Teilnehmern der IBPM durchgeführte Umfrage, die hinsichtlich der Prioritäten der Fahrerinnen und Fahrer zu nunmehr berücksichtigten Erkenntnissen führte. So wurde z.B. der mehrheitlich geäußerte Wunsch nach einem aus sechs Terminen bestehenden Kalender und die Wahl des Schleizer Dreiecks zur beliebtesten Strecke respektiert.

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Der Terminkalender 2027

Die Planung sieht Veranstaltungen in Brünn, Oschersleben, Most, Hockenheim und am Schleizer Dreieck vor.

23.-25.04.2027 Autodrom Brünn/CZ

21.-23.05.2027 (German TT) Schleizer Dreieck/D

11.-13.06.2027 Oschersleben/D

30.07.-01.08.2027 Schleizer Dreieck/D

03.-05.09.2027 Autodrom Most/CZ

17.-19.09.2027 Hockenheimring/D - tbc

Am 30.07.-01.08.2027 soll die IBPM im Rahmenprogramm der Seitenwagen-Weltmeisterschaft fahren, was für einen Auftritt der Serie vor tausenden Besuchern führen würde. Ein unvergleichliches Erlebnis für jeden Rennfahrer Da seitens der FIM die endgültige Bestätigung für den Lauf der Seitenwagen-WM noch aussteht, keine Kostenkalkulation vorliegt usw., bleibt der Termin offen, kann aber bei Bedarf am gleichen Wochenende durch Oschersleben ersetzt werden. Der Termin in Hockenheim bedarf ebenfalls noch der Bestätigung durch die Rennstrecke und wird somit nur bei Zustandekommen Teil des Kalenders.

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IBPM-Reglement mit kleinen Anpassungen

Im Reglement wird es unter anderem durch die Anregungen aus dem Fahrerfeld einige kleinere Änderungen geben, so z.B. die Verkürzung der Frühstartstrafe von 20 auf zehn Sekunden. Es bleibt allerdings bei der weitgehenden Orientierung der Wettbewerbsbestimmungen an denen des DMSB, um einerseits beim Aufstieg eines Fahrers in die IDM einen problemlosen Übergang zu ermöglichen und andererseits Fahrern aus der IDM die IBPM als Trainingsplattform zu empfehlen. Dafür wird es besonders in Brünn, Oschersleben und Hockenheim Gelegenheit geben.