Internationale Bike Promotion Meisterschaft – Hitzeschlacht in Hockenheim

Während am vergangenen Wochenende allerorts Veranstaltungen wegen der hohen Temperaturen abgesagt wurden kämpften sich die Piloten der IBPM durchs Wochenende und absolvierten in bewundernswerter Manier ihr Rennprogramm auf der Grand Prix-Strecke des Hockenheimrings. Trotz glühender Hitze, die von der Sonne, dem aufgeheizten Asphalt und den fast überkochenden Motoren herrührte wurde wieder Rennsport vom Feinsten geboten.

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Zwei Mal Supersport

Das Rennprogramm eröffneten die Supersportler beider Klassen. Auf Pole stand wenig überraschend Tim Holtz, neben sich die Klassenkollegen Nico Busch und Lokalmatador Billy Hilpert. Zwei Runden führte er das Feld an, bis er sich nach einem Fehler langmachte, das Motorrad aber aufhob und wieder ins Rennen zurückkehrte. Es reichte am Ende noch für Platz 15 und einen Punkt. Nico Busch hatte freie Fahrt und richtete sich an der Spitze ein. In Runde 5 musste das Rennen wegen des Sturzes von Patricia Kok abgebrochen werden und so hatte Billy Hilpert auch keine Chance mehr, die drei Sekunden Rückstand aufzuholen. Dritter wurde Blitzstarter Stefan Andersen aus Dänemark.

In Rennen 2 am Sonntag ließ sich Tim Holtz dann aber nicht mehr aufhalten, er legte einen sauberen Start-Ziel-Sieg hin und freute sich anschließend gewaltig. Busch holte sich Rang 2 vor Brünn-Doppelsieger Martin Simonsen, der wiederum Hilpert und Andersen hinter sich liess.

Stand in der Supersport open

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1. #127 Nico Busch/D 143 Punkte 2. #12 Martin Simonsen/DK 142 Punkte 2. #49 Tim Holtz 116 Punkte

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen

Bei den im selben Rennen ausgerückten Supersport Next Generation war es Gastfahrer Dirk Schnieders, der die Pace vorgab. Er kam in beiden Rennen als Erster über den Zielstrich, im ersten nur ganz knapp vor Luca Hailfinger. In der Punktewertung war es Manfred Klincksiek, der sich und seine Ducati aufs oberste Treppchen stellte, hinter sich jeweils Sebastian Dillner und Oliver Keck. Der bis Hockenheim führende Alan Kreimes trat nicht an und verspielte damit den Platz an der Spitze der Tabelle.

Start in Hockenheim Foto: Maxx Adrenalin Start in Hockenheim © Maxx Adrenalin

Stand in der Supersport NG

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1. #75 Manfred Klincksiek/D 126 Punkte 2. #14 Alan Kreimes/D 114 Punkte 3. #33 Simon Knispel 104 Punkte

Superbike Open

In das Feld der Superbike open hatte die gleichzeitig in Most stattfindende Euro Moto Löcher gestanzt. Norick Tschauder und Danijel Peric fehlten, Ersterer wegen eines Gaststarts in der Pro Superstock, Letzterer wegen seines Moderatoren-Jobs. Eine gute Gelegenheit für Andre Krüger, maximale Punktebeute zu machen. Der Doppelsieger von Brünn machte auch gleich ernst und stellte seine BMW M 1000 RR auf die Pole, satte 1,5 Sekunden vor Konkurrent August Wernig aus Österreich. Die erste Startreihe komplettierte Alexander Flammer.

Im Rennen zog Krüger auf und davon, verwaltete seinen daraus entstandenen Vorsprung gekonnt und flocht in Runde 6 mit 1:45.348 min mal schnell noch seine schnellste Zeit ein. August Wernig fuhr ein ebenso einsames Rennen auf Platz 2, während sich hinter ihm Alexander Flammer und Dennis Stankowski ein rundenlanges Duell lieferten. Flammer behielt am Ende die Nase vorn und kam auf den dritten Platz.

Rennen 2 verlief im Grunde ähnlich, nur dass es da nicht zu dem Zweikampf zwischen Stankowski und Alex Flammer kam. Stanko war schon in der Startphase des Rennes gestürzt und raus. Damit musste sich Flammer nur den Belgier Anthony Francois vom Hals halten, was ihm auch gelang.

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Stand in der Superbike open

1. #44 André Krüger/D 160 Punkte 2. #67 August Wernig/A 117 Punkte 3. #99 Danijel Peric/CRO 94 Punkte

BMW-Cup

Vom Nürburgring war Jennifer Lehmann als Meisterschaftsführende angereist. In Hockenheim war sie so wie die meisten der Cup-Fahrer zuletzt vor sechs Jahren gewesen, fand sich aber schnell wieder zurecht und holte sich mit respektablem Vorsprung die Pole. Maik Ziegler und Thomas Schüller nahmen die Plätze 2 und 3 ein. Vom Start weg legte Jenny richtig los und erarbeitete sich schnell ein komfortables Polster auf Thomas Schüller. Maik Ziegler verabschiedete sich in Runde 3 per Sturz aus dem Rennen. Schüller hielt sich auf dem zweiten Rang, hinter sich ab Runde 3 Teamkollege Maik Hornberger. Erik Thomsen versuchte Hornberger anzugreifen, wurde aber in Runde 6 selbst von Sebastian Lorch überholt. Dieser war zu diesem Zeitpunkt auch Dritter der Advanced-Wertung, in Rennen 1 waren Jenny Lehmann und Maik Hornberger ebenfalls noch in dieser Wertung unterwegs. Mit dem Ergebnis dieses Rennes änderte sich das laut Regelwerk fliegen Advanced-Piloten aus dieser den Nicht-Profis vorbehaltenen Wertung, wenn sie drei Podestplätze in der Gesamtwertung erreichen, was bei beiden in diesem Moment geschah. Sie dürfen allerdings ihre Punkte in der Advanced behalten.

Das Sonntagsrennen sah wieder eine auftrumpfende Jenny Lehmann, dieses Mal im Ziel sogar noch mit fünf Sekunden mehr Abstand auf den Zweitplatzierten Maik Hornberger. Thomas Schüller war mit technischem Defekt ausgeschieden, was Erik Thomsen die Chance auf den dritten Platz eröffnete. Der erfahrene Däne hielt Maik Ziegler in Schach und holte sich den Pokal dann auch. In der Advanced, nun ohne Jenny Lehmann und Hornberger war es dann Sebastian Lorch, der sich durchsetzte. Mario Damm und Michael Kaufhold, die im Teamkollegen-Formationsflug unterwegs waren konnten ihn nicht erreichen und fuhren auf die Rängen 2 und 3.

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Stand im BMW RR Cup (Gesamtwertung)

1. #92 Jennifer Lehmann 151 Punkte 2. #95 Maik Hornberger 113 Punkte 3. #144 Thomas Schüller 109 Punkte

BMW RR Cup (Advanced-Wertung)

1. #92 Jennifer Lehmann 151 Punkte 2. #95 Maik Hornberger 113 Punkte 3. #86 Mario Damm 100 Punkte

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Nach der Schilderung der Rennverläufe dürfte es klar sein, wer an diesem Wochenende die Ladies Challenge für sich entschied. Hinter Jenny Lehmann kam im ersten Rennen Diana Weber auf Rang 2. Im zweiten Rennen war Patricia Kok wieder mit am Start und holte sich die Punkte für den zweiten Platz, Diana Weber wurde Dritte.

Sportbike

Seit diesem Jahr neu im Rennprogramm der IBPM ist die Klasse Sportbike, in der hauptsächlich die Fahrer der ehemaligen German Twin Trophy starten. Noch ist man mit einem etwas abweichenden Kalender unterwegs, ab kommendem Jahr soll die Klasse aber vollständig in die IBPM-Events integriert werden. Hier waren es Mario Peuker, Marlon Braune und Frank Schumacher, die in beiden Rennen in dieser Reihenfolge aufs Podest stiegen.

Veranstalter Michael Dangrieß ist begeistert: «Ich bin extrem stolz! Stolz auf unsere Mädels und Jungs, die bei diesen Bedingungen nicht aufgegeben und ganz starken Motorsport abgeliefert haben. Aber ich bin auch sehr stolz auf mein Team und das Team der Streckensicherung des Hockenheimrings. Jeder hat an seinem Platz einen Top-Job gemacht und die Veranstaltung zu einer unserer besten der letzten Jahre gemacht. So darf es gerne weitergehen und das wird es auch mit dem nächsten Event an Schleizer Dreieck vom 24.-26.07.2026. Da besetzen wir den ehemaligen Termin der IDM und freuen uns auf hoffentlich viele Zuschauer.»