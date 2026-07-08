Raudies, Cortese, Roth, Rubatto – Louis Wolff hat einen langen Weg vor sich

Die Gemeinde Achberg, bekannt durch ihr barockes Schloss, liegt im südöstlichsten Zipfel des Landkreises Ravensburg und von Baden-Württemberg, kurz vor dem österreichischen Pfänder. Sie gehört zu Oberschwaben – die Dreiecksregion zwischen Bodensee, Donau und Lech –, und ist die Heimat von Louis Wolff, Nachwuchsrennfahrer im Moto4 Northern Cup, einem Unterbau der kleinsten WM-Klasse Moto3.

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Bei Rundstreckenrennen machten in den vergangenen vier Jahrzehnten Oberschwaben wie die Weltmeister Dirk Raudies (125 ccm) und Sandro Cortese (Moto3, Supersport), der zweifache Vizeweltmeister Reinhold Roth (250 ccm) oder die Rubatto-Brüder von sich reden, die Supermoto-Weltmeister Bernd Hiemer und Marc-Reiner Schmidt kommen ebenso aus der Gegend wie die Sandbahnchampions Gerd und Erik Riss sowie zahlreiche weitere ehemalige Weltklassefahrer.

Louis Wolff fährt seine erste Saison mit der Honda Foto: donnyfoto.com Louis Wolff fährt seine erste Saison mit der Honda © donnyfoto.com

Im Straßenrennsport brachte die Region in den vergangenen Jahren kaum noch ein Talent hervor, eines von ihnen ist Louis Wolff. Der 18-Jährige wurde im Vorjahr Zweiter des ADAC Junior Cups und pilotiert jetzt im Northern Cup eine Honda NSF250R im Team von Jochen Kiefer, dem Weltmeistermacher hinter Stefan Bradl.

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Louis Wolff begann mit Motocross

Wie viele andere machte Wolff mit vier Jahren erste Fahrversuche mit einer Yamaha PW50, wenig später ging es auf die nahegelegene Motocrosstrecke nach Möggers im Bregenzerwald zu ersten Rennen. Bei einem Besuch mit seinen Eltern Christian und Sabine bei der MotoGP auf dem Red Bull Ring in Spielberg entdeckte der Teenager einen Stand des ADAC Junior Cups, «so kamen wir drauf, dass es Einsteigerserien gibt», erzählte Louis beim Besuch von SPEEDWEEK.com. «Ich fand die MotoGP schon mit vier Jahren cool, mit ihr bin ich aufgewachsen. Straßenrennen faszinieren mich, sie machen mir den meisten Spaß – mein Idol ist Valentino Rossi.»

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Durch den MX-Background begann Wolff erst mit 15 Jahren auf der Rundstrecke – rückblickend etwas spät. Der Umstieg von der KTM im Junior-Cup auf die Honda in der Moto4 war auch kein Selbstläufer. «Dieses Motorrad ist komplett anders», bemerkte der Achberger. «Die KTM ist wie ein Sofa, die Honda eher ein Rennmotorrad, auf dem alles viel direkter ist. Wenn man die Honda einlenkt, dann lenkt sie auch ein – die KTM verzeiht ziemlich viel.»

Ich fand die MotoGP schon mit vier Jahren cool. louis wolff

Acht von 14 Rennen im Northern Cup 2026 sind gefahren, am kommenden Wochenende steht mit der MotoGP auf dem Sachsenring für alle deutschen Teilnehmer ein Höhepunkt an. Wolff konnte sich in seiner ersten Saison in dieser Klasse stetig verbessern. In Brünn fuhr er im Qualifying zuletzt die sechstbeste Zeit, agierte in den Rennen aber zu verkrampft und rauschte nach Platz 12 im ersten Lauf im zweiten beim Anbremsen von der Piste. Sein bislang bestes Saisonergebnis: Platz 10 im ersten Rennen auf dem Balaton Park Circuit in Ungarn.

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Erstmals mit Data-Recording

«Ich analysiere meine Fehler und versuche es besser zu machen», schilderte der Schüler des Valentin-Heider-Gymnasiums in Lindau. «Ich versuche mich mehr auf das Motorrad einzulassen und meinen Fahrstil an die Honda anzupassen. Neu ist für mich auch die Arbeit mit dem Team und die Datenanalyse, im Junior-Cup hatten wir nur einen Laptimer. Mit Jochen Kiefer ist das ganz gut zu verstehen, er erklärt mir alles. Man muss aber trotzdem erst reinkommen, bis man checkt, was man im Data-Recording gesehen hat, um das dann beim Fahren auf der Strecke umzusetzen. Ich kannte vor der Saison auch nur den Sachsenring und Oschersleben, sonst waren alle Strecken neu.»

Louis Wolff (li.) mit Teamchef Jochen Kiefer Foto: donnyfoto.com Louis Wolff (li.) mit Teamchef Jochen Kiefer © donnyfoto.com

Und was kommt nach dem Abitur? «Hoffentlich Motorradrennfahrer», grinste Louis verlegen. «Ich werde probieren, die Schule so gut wie möglich abzuschließen. Was ich dann machen will, habe ich noch keine richtige Vorstellung. Vielleicht Architekt oder was in der Richtung.»