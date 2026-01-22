Moto4 Northern Cup 2026 mit sechs Talenten aus Deutschland

Der Moto4 Northern Cup geht 2026 bereits in seine sechste Saison und erfreut sich besonders beim deutschen Nachwuchs großer Beliebtheit. Deutschland stellt in dieser Saison mit sechs Fahrerinnen und Fahrern dabei die stärkste Ländervertretung dar. Die insgesamt 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten auf ihrer persönlichen Road to MotoGP weiterhin auf Honda NSF250 R-Maschinen an und rollen mit Pirelli-Reifen an den Start der 14 Rennen im Kalender 2026.

Das Kiefer Racing Team schickt in dieser Saison gleich zwei vielversprechende Talente in die Rennen: Den 15-jährigen Vizemeister aus 2025, Robin Siegert und den 17-jährigen Louis Wolff, der 2026 sein Debüt im Moto4 Northern Cup gibt. Der 17-jährige Thias Wenzel, der es in der vergangenen Saison auf den dritten Rang der Gesamtwertung schaffte, startet dieses Jahr mit dem Team ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt und wird wie Siegert die Spitze anpeilen.

Mit Gesamtplatz 4 beeindruckte Anina Urlaß bereits in der vergangenen Saison. Die 15-Jährige tritt in ihrer zweiten Saison mit dem Mass Sports Racing by Jrp Motorsport Team an und steht ihren männlichen Konkurrenten sicherlich in nichts nach. Urlaß bekommt in diesem Jahr noch weibliche Unterstützung, denn mit Smilla Göttlich steigt eine weitere verheißungsvolle Fahrerin in den Moto4 Northern Cup ein. Die 14-Jährige absolvierte bereits 2025 zwei Gaststarts in der Serie und fuhr dabei in ihrem allerersten Rennen auf dem Sachsenring direkt aufs Podium. In dieser Saison geht sie mit dem Team Freudenberg – Paligo Racing an den Start.

Ein weiterer deutscher Neuzugang ist Danny Hinkelmann. Der 14-Jährige bestreitet die Moto4 Northern Cup-Saison im Hinkelmann DH14 Racing Team. Neben den beiden deutschen Rookies gibt es zehn weitere Talente, die ihr Können in dieser Saison zum ersten Mal im Moto4 Northern Cup unter Beweis stellen wollen.

Insgesamt sind im Moto4 Northern Cup 2026 zehn verschiedene Länder vertreten. Abgesehen von den sechs Deutschen, starten auch fünf Niederländer, drei tschechische Piloten und drei junge Belgier in dieser Saison. Dazu kommen zwei Fahrer aus Dänemark und einzelne Vertreter aus Ungarn, Italien, Finnland, Frankreich und der Slowakei, die zusammen ein sehr internationales Starterfeld bilden. Fahrer aus der Schweiz und Österreich sucht man allerdings vergeblich.

Die Moto4 Northern Cup Saison 2026 beginnt mit einem ersten Training vom 04. bis. 05. April in der Motorsport Arena Oschersleben, bevor das erste Rennwochenende vom 17. bis 18. April im niederländischen Assen steigt.

Die provisorische Teilnehmerliste

Viktor Čech/CZ

Casper Pennings/NL

Tamás Lukßacs/HU

Anton Eilersen/DK

Roman Durdis/CZ

Louis Wolff/D

Robin Siegert/D

William Ruby/DK

Danny Hinkelmann/D

Thias Wenzel/D

Anina Urlaß/D

Smilla Göttlich/D

Riccardo Michielin/I

Levi Flier/NL

Douwe Douma/NL

Domi Pekkanen/FI

Miro Masson/B

Zenno Bulté/B

Tommy Jr. Deschouwer/B

Adam Vyskocil/CZ

Ruben Nijland/NL

Jaylen Korporaal/NL

Swan Wmprin/F

Simon Urbancok/SLO

Moto4 Northern Cup Kalender 2026

17.-19.04. Assen/NL (WorldSBK) 08.-10.05. Sachsenring/D (IDM) 05.-07.06. Balaton/HU (MotoGP) 19.-21.06. Brünn/CZ (MotoGP) 10.-12.07. Sachsenring/D (MotoGP) 31.07.-02.08. Oschersleben/D (IDM) 18.-20.09. Assen/NL (BSB)

