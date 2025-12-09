Moto4 Northern Cup: Anmeldefrist läuft bis 25. Dezember 2025

Am 25. Dezember 2025 läuft die Anmeldefrist für den Moto4 Northern Cup , der bisher unter dem Namen Northern Talent Cup lief, ab. Wer also mitfahren möchte, sollte Gas geben.

Auf der Cup-Seite meldet man sich und richtet ein entsprechendes Konto ein. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und legen Sie ein Passwort fest. Anschließend füllt man den Anmeldebogen aus. Einige Angaben im Formular müssen zu Beginn ausgefüllt werden, andere können später ergänzt werden. Die Teams können jederzeit auf dieses Anmeldeformular zugreifen, wenn sie Angaben ändern oder ergänzen möchten.

Die maximale Teilnehmerzahl pro Event im Jahr 2026 beträgt 26 Fahrerinnen und Fahrer.

Spätestens bis zum 16. Januar 2026 erhält man Bescheid, ob man dabei ist. Bis zum 30. Januar wird die endgültige Auswahl getroffen.

Kriterien für die Teilnehmenden

Alter: Geburtsdatum zwischen dem 1. Januar 2007 und dem 3. April 2012. Der Fahrer muss vor dem offiziellen Test mindestens 14 Jahre alt sein, sonst ist eine Anmeldung sinnlos. Angeben sollte man auch seine Erfahrungen. «Wir sind nicht nur an engagierten Straßenrennfahrern interessiert, auch diejenigen, die Dirtbikes und/oder Motocross-Bikes fahren, können Fahrkünste entwickeln, die sich auf Asphalt in Erfolge umsetzen lassen», lassen die Macher wissen.

Nationalität: Fahrer aller Nationalitäten können sich bewerben, gesucht werden jedoch nach neuen Talenten aus Mittel- und Nordeuropa.

Kriterien für die Teams

Einzelne Fahrer können sich bewerben, müssen jedoch einen Teamnamen festlegen und über einen Teammanager sowie mindestens einen Mechaniker und einen Erziehungsberechtigten verfügen. Ein Team sollte einen Teammanager haben, der als Hauptansprechpartner für die Organisation fungiert. Ein Team kann aus einem Fahrer und zwei Mechanikern bestehen, bei denen es sich um Familienangehörige oder Bekannte handeln kann. Es ist nicht erforderlich, Teil eines bestehenden Moto4 Northern Cup-Teams zu sein, um an der Meisterschaft teilzunehmen.

Für die Bewerbung muss das Team keine juristische Person gründen. Sobald das Team jedoch für die Teilnahme an der Saison 2026 ausgewählt wurde, muss es eine juristische Person in der erforderlichen Rechtsform gründen, um alle notwendigen Transaktionen durchführen zu können. Das Team ist dafür verantwortlich, alle im Team-Handbuch aufgeführten Anforderungen zu erfüllen.

Allgemeine Infos

Die Saison wird höchstwahrscheinlich aus einem Vorsaison-Test plus sieben Runden bestehen. Gefahren wird im Rahmen der IDM und bei MotoGP-, WorldSBK- oder BSB Verantwortlicher Verband ist die FIM Europe. Die Fahrer müssen im Besitz einer gültigen CCR-Kontinental-Lizenz (jährlich oder für eine Veranstaltung) sein, die von einem Verband ausgestellt wurde, der regelmäßig der FIM Europe oder einer anderen der FIM-Kontinentalverbände (CONU) angeschlossen ist.

Für Fahrer von ACCR, SMF, DMSB, FMS, KNMV und NMF ist zusätzlich eine Startberechtigung erforderlich, da sie nicht im FIM-Risikoversicherungssystem enthalten sind. Diese Liste kann sich ändern, endgültige für 2026 ausgewählte Fahrer werden informiert, wenn sie eine Startberechtigung benötigen.

Für alle permanenten Anmeldungen für 2026 wird eine Kaution in Höhe von 1.500 Euro pro Fahrer verlangt. Entscheidet sich das Team jedoch vor oder während der Saison aus eigenem Antrieb zum Rückzug, behält der Moto4 Northern Cup die Kaution ein.

Die Kautionen müssen vor dem 15. Januar 2026 eingezahlt werden, um den Platz zu sichern.

Wenn mehr Bewerbungen als verfügbare Plätze eingehen, wählt das Auswahlkomitee des Moto4 Northern Cup das endgültige Team und die Fahrer anhand der folgenden Punkte und nach dem Ermessen des Komitees aus: Wenn die Bewerbung abgelehnt wird, wird die Kaution zurückerstattet. Vorne dabei sind bei der Auswahl Staatsangehörige aus Mittel- und Nordeuropa und Fahrer mit vorheriger Erfahrung.

Die obligatorische Saison-Teilnahmegebühr pro Fahrer beträgt 1.250 EURO + MwSt.

Dorna übernimmt die Kosten für alle Aktivitäten auf der Rennstrecke während der acht offiziellen Veranstaltungen. Teams erhalten Sonderkonditionen von Honda. Bei jeder Veranstaltung erhält jedes Team/jeder Fahrer die folgenden Artikel kostenlos:

Ausgewiesener Platz im NTC-Zelt mit Platz für ein 2-Fahrer-Team: 6,55 m x 3,50 m.

Die Teams können die Paneele auf eigene Kosten individuell gestalten. Die Kosten für die individuelle Gestaltung sind an Dorna zu entrichten und richten sich nach dem Umfang der vom Team gewünschten Gestaltung.

Die Fahrer verfügen über einen separaten Umkleideraum, in dem die Fahrerbesprechungen stattfinden. Dazu gibt es einen Pit-Lane-Trolley pro Fahrer mit Werkzeugen, Pit-Board und Generator (Leihgabe). Pirelli wird die Fahrer mit einer ausreichenden Menge an Reifen für die Saison 2026 versorgen. Jedes Team wird nur drei Reifensätze für die Tests vor Saisonbeginn erwerben. Dazu gibt es von Motul Schmier- und Reinigungsmittel. Panta-Kraftstoff gibt es in einer vorab festgelegten Menge.

Zu Beginn der Saison wird ein technisches Informationsblatt veröffentlicht, das die aktualisierten Materialien enthält, die von den technischen Partnern und Lieferanten des Moto4 Northern Cup für die Saison 2026 bereitgestellt werden. Zu diesen Partnern können sowohl Motorradteile als auch Fahrerausrüstung gehören, und die Teams müssen sich an diese Bedingungen halten, sobald sie von Dorna veröffentlicht wurden.

Spielregeln

Die technischen und sportlichen Regeln müssen von jedem Team/Fahrer eingehalten werden, andernfalls werden Sanktionen verhängt. Alle Motorräder müssen die gleichen Spezifikationen aufweisen und die Motoren werden versiegelt.

Die Fahrer müssen die vom offiziellen Lieferanten bereitgestellten Helme verwenden, andere Marken sind nicht zulässig. Alle Verzierungen auf den Helmen müssen von Dorna und dem Lieferanten genehmigt werden. Sobald die 3 FOC-Helme aufgebraucht sind, können die Fahrer neue Helme zu einem reduzierten Preis erwerben.

Kosten für Teams und Fahrer

Die Startgebühr (zahlbar an Dorna) plus Rennlizenz (zahlbar an die Verbände).

Der Kauf des Motorrads plus der Ausrüstung zu Beginn der Saison.

Der Preis für Motorrad plus Ausrüstung ist direkt an MCA Racing zu zahlen. Das Motorrad kostet 12.437 EUR plus MwSt. und Transport.

Eine Liste der im KIT enthaltenen Teile erhalten man unter entry@northerntalentcup.com

Das einzige zulässige Motorrad ist die Honda NSF250R Moto3.

Alle Fahrer müssen ein Motorrad plus Ausrüstung besitzen.

Transport der Motorräder zu jeder Veranstaltung.

Kauf von Transponder, Reifenwärmern und Startmaschine.

Reisekosten für den Fahrer und das Team.

Technische Ausrüstung für den Fahrer (die ersten drei Helme sind kostenlos).

Pirelli-Reifen für den Test.

Der provisorische Kalender 2025

04. – 05.04.2025 Test Oschersleben/ D

17. – 19.04.2025 TT Assen / NL WorldSBK

08. – 10.05.2025 Sachsenring / D IDM

05. – 07.06.2025 Balaton/ H MotoGP

19. – 21.06.2025 Brünn /CZ MotoGP

10. – 12.07.2025 Sachsenring / D MotoGP

31.07 – 02.08.2025 Oschersleben / D IDM

18. – 20.09.2025 TT Assen / NL BSB

