Moto4 Northern Cup Assen: Am Ende stehen drei deutsche Talente ganz oben

Bei wechselhaftem Wetter starteten die Nachwuchsfahrer des Moto4 Northern Cup am vergangenen Wochenende zum großen Saisonfinale auf dem TT Circuit Assen im Rahmen der British Superbike Championship. Obwohl Robin Siegert den Titel bereits in der Tasche hatte, setzte er mit einem Erfolg im ersten verregneten Rennen seine Siegesserie fort, während Anina Urlaß das Zepter im sonnigen zweiten Lauf am Sonntag in die Hand nahm und mit einem knappen Vorsprung ihre Saison und den Vizetitel perfekt machte.

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Robin Siegert vom Kiefer Racing Team hatte sich schon zur vorletzten Runde der Saison in der Motorsport Arena Oschersleben den Meistertitel im Moto4 Northern Cup 2026 gesichert, ließ aber dennoch auch beim Finale in den Niederlanden nicht nach. Der vom Motorsport Team Germany geförderte Pilot sicherte sich im Qualifying den zweiten Rang und setzte sich im ersten Lauf mit einem elften Sieg in Folge und 7,333 Sekunden Vorsprung vor Miro Masson aus Belgien und Quinn de Joode aus den Niederlanden durch. «Ich konnte mich mit konstant guten Rundenzeiten nach vorne kämpfen und das war dann mein letzter Sieg im Moto4 Northern Cup», fasst Siegert zusammen.

Im zweiten Rennen musste sich der 15-Jährige knapp geschlagen geben und kam mit 0,229 Sekunden Rückstand als Dritter ins Ziel. «Es ging etwas verrückter zu. Es gab eine sehr große Gruppe, die miteinander gekämpft hat. Das hat richtig viel Spaß gemacht», fährt er fort. Zum Abschluss bedankt sich der Champion: «Ich bin extrem dankbar, dass es so gut über die Bühne gebracht wurde. Vielen, vielen Dank an das ganze Moto4 Northern Cup Team, ich hatte tolle zwei Jahre und habe so viel gelernt. Wie so oft schon gesagt auch vielen Dank an mein Kiefer Racing Team. Ohne all die Personen, die dahinter stehen wäre es nicht möglich.»

Mit der Sonne kam der Sieg

Für Anina Urlaß lief das Wochenende zunächst schwieriger an. Die schnelle 16-Jährige belegte im Qualifying lediglich Platz 8 und fuhr von dort aus im ersten Rennen als Zehnte ins Ziel. Doch die vom Motorsport Team Germany geförderte Pilotin zeigte ihre Stärke dann am sonnigen Sonntag und setzte sich in einem spannenden Kampf um 0,126 Sekunden gegen den Pole-Setter Adam Vyskocil aus Tschechien durch. Damit holte sie nach einem Triumph beim Auftakt in Assen ihren zweiten Sieg auf der beliebten Grand-Prix-Strecke.

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«Das Wochenende war sehr durchwachsen», so die Mass Sports by Jrp Motorsport-Fahrerin. «Ich hatte einen guten Start und auch ein gutes Gefühl im Regen. Im Qualifying haben wir uns ein bisschen verpokert, weil wir dachten, es trocknet ab. Daher war mein Startplatz auch nicht super, aber immer noch ganz ok. Im ersten Rennen habe ich mich einfach gar nicht wohlgefühlt, ich bin überall nur gerutscht, deshalb nur Platz 10, aber wichtige Punkte mitgenommen. Am Sonntag habe ich mich richtig wohlgefühlt. Ich konnte mich in der Gruppe durchsetzen und den Sieg holen – ein super Abschluss für diese Saison, die von vielen Höhen und Tiefen geprägt war. Wir hatten dennoch eine starke Saison, somit kann ich beruhigt in den Winter gehen.»

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Thias Wenzel, der gegen Urlaß um den zweiten Rang in der Meisterschaft kämpfte, konnte sich zunächst für Startplatz 5 qualifizieren, rutschte aber in der Ausfahrt zur Startaufstellung vor dem ersten Rennen im Nassen übers Vorderrad weg und musste damit am Samstag erst einmal einen Nuller verkraften. Der 17-Jährige erklärt entschuldigend: «Im ersten Rennen bin ich leider früh durch einen eigenen Fehler gestürzt.» Am Sonntag landete der Team Nsa-Fahrer auf dem achten Patz. «Im zweiten Rennen war der Speed da, allerdings hatte ich leider Schaltprobleme, weshalb ich am Ende nur Achter wurde», so Wenzel. Der vom Motorsport Team Germany geförderte Fahrer sichert sich dennoch den dritten Rang in der Gesamtwertung des Moto4 Northern Cup 2026.

Zahlreiche deutsche Talente unterwegs

Ganz leer ging hingegen Danny Hinkelmann am letzten Rennwochenende aus. Der 15-Jährige hatte sich zunächst nur für Position 25 qualifiziert und schrammte mit Platz 16 im ersten Lauf knapp an den Punkten vorbei. Das zweite Rennen musste er nach nur wenigen Runden frühzeitig beenden. Dennoch schließt der Hinkelmann DH14 Racing-Fahrer die Saison auf Position acht der Gesamtwertung ab.

Jason Rudolph zog mit insgesamt 22 Punkten mit seinem besten Rennwochenende der Saison gleich. Der Motorsport Team Germany-Förderpilot sicherte sich mit Platz 3 im Qualifying zunächst einen Start aus der ersten Reihe und fuhr im ersten Rennen auf Position sieben ins Ziel. Im zweiten Lauf kämpfte er bis zum Ende der 14 Runden in der Spitzengruppe und musste sich schließlich um nur 0,086 Sekunden gegenüber Siegert im Kampf um seinen ersten Podestplatz geschlagen geben.

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Für Smilla Göttlich waren am Wochenende nur insgesamt vier Punkte drin. Die Team Freudenberg – Paligo Racing-Fahrerin musste sich in beiden Rennen von Startplatz 21 nach vorne kämpfen. Im ersten Rennen war sie gezwungen mit einem technischen Problem frühzeitig aufzugeben, dafür konnte sie mit Platz zwölf im zweiten Lauf punkten.

Louis Wolff hatte sich am Samstagmorgen zwar zunächst für Startplatz 15 qualifiziert, konnte aber ein erstes sehr starkes Rennen aufgrund eines Sturzes kurz vor dem Ziel nicht beenden. Im zweiten Lauf fuhr er tapfere 14 Runden und kam schließlich auf Position 19 ins Ziel.

Mit Rang 7 im Qualifying machte sich Tudor Dedea für die letzten beiden Saisonrennen große Hoffnungen. Der 16-Jährige konnte sich im ersten Rennen sogar auf Platz zwölf durchsetzen und sammelte damit vier wertvolle Meisterschaftspunkte. Der zweite Lauf war für den Tudor Racing-Piloten jedoch nach einem Sturz in Runde vier unglücklicherweise frühzeitig zu Ende. Dedea landet am Saisonende auf Gesamtposition 21.

Währenddessen legte Ole Säuberlich in Assen einen ersten Gaststart im Moto4 Northern Cup hin. Der 14-Jährige landete in seinem ersten Qualifying zunächst auf Platz 22 und sicherte sich im ersten Rennen mit Platz 15 sogar einen ersten Punkt. Im zweiten Lauf fuhr er auf Position 18 ins Ziel.

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