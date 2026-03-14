Moto4 Northern Cup: Wer ist Danny Hinkelmann? Lieblingsfahrer: Quartararo
Die Suchen nach dem nächsten WM- oder GP-Piloten oder Pilotin geht weiter. Sechs deutsche Talente rasen in diesem Jahr in der Nachwuchsschule von ADAC, Dorna und Honda um die Wette.
Danny Hinkelmann Foto: ADAC
SPEEDWEEK.com hat sich bei den sechs Teilnehmenden aus Deutschland, die 2026 im Moto4 Northern Cup am Start stehen, umgehört und die Teenager stellen sich mit eigenen Worten vor. Name: Danny Hinkelmann, Alter: 14 Jahre, Team: Hinkelmann DH14 Racing, bisher größter Erfolg: Pocketbikmeister 2020, Champion 2024 der MiniGP Österreich, zwei Siege und vier Podeste im Junior Cup.
Was machst du, wenn du nicht Motorrad fährst: «Ich besuche die 9. Klasse der Oberschule Bad Lausick. In meiner Freizeit trainiere ich, gehe joggen, mache Fitness oder ich verbringe Zeit mit Freunden.» Warum hast du dich für die Teilnahme am Moto4 Northern Cup entschieden: «Ich habe mich für den Moto4 Northern Cup entschieden, weil es der beste nächste Schritt im Motorsport für mich ist.» Du bekommst für einen Tag einen Coach aus der MotoGP oder der WorldSBK. Wer darf es denn sein und was könnte dir der oder die beibringen: «Fabio Quartararo, er ist mein Lieblingsfahrer. Er könnte mir viele Tipps aufgrund seiner Erfahrung geben.» Macht dir Sport und Fitness Spaß oder ist das eher ein Muss: «Meistens macht mir der Sport Spaß, ich mache viel Ausdauertraining, ein wenig Kraftsport und fahre sehr gern Rennrad.» Auf welches Konzert würdest du lieber gehen? Taylor Swift oder Metallica: «Keines von beiden, wahrscheinlich auch bei keiner anderen Person.»
Wie und wem hast du ins neue Jahr gefeiert: «Ich habe zu Hause mit meiner Familie und Nachbarn gefeiert.» Auf welcher Rennstrecke möchtest du gerne mal fahren und warum genau da: «Portimaó. Das Layout der Strecke gefällt mir, besonders die Bergauf und Bergab-Passagen.»
Was stellt für dich dieses Jahr die größte Herausforderung im Moto4 Northern Cup dar: «Mich auf das neue Motorrad einstellen, neue Strecken kennenlernen. Die Trainingszeit ist sehr begrenzt, da muss man schnell die richtigen Abstimmungen finden.» Wie bereitest du dich aktuell auf deine Saison vor: «Körperliches und mentales Training und im März werde ich das Motorrad erstmals testen.»
Moto4 Northern Cup 2026
  • Viktor Čech/CZ
  • Casper Pennings/NL
  • Tamás Lukßacs/HU
  • Anton Eilersen/DK
  • Roman Durdis/CZ
  • Louis Wolff/D
  • Robin Siegert/D
  • William Ruby/DK
  • Danny Hinkelmann/D
  • Thias Wenzel/D
  • Anina Urlaß/D
  • Smilla Göttlich/D
  • Riccardo Michielin/I
  • Levi Flier/NL
  • Douwe Douma/NL
  • Domi Pekkanen/FI
  • Miro Masson/B
  • Zenno Bulté/B
  • Tommy Jr. Deschouwer/B
  • Adam Vyskocil/CZ
  • Ruben Nijland/NL
  • Jaylen Korporaal/NL
  • Swan Wmprin/F
  • Simon Urbancok/SLO
Moto4 Northern Cup Kalender 2026
  • 17.-19.04. Assen/NL (WorldSBK)
  • 08.-10.05. Sachsenring/D (IDM)
  • 05.-07.06. Balaton/HU (MotoGP)
  • 19.-21.06. Brünn/CZ (MotoGP)
  • 10.-12.07. Sachsenring/D (MotoGP)
  • 31.07.-02.08. Oschersleben/D (IDM)
  • 18.-20.09. Assen/NL (BSB)
